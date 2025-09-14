Вночі 14 вересня в результаті детонації боєприпасів у поїзді пошкоджено колії на ділянці в районі міста Боярка. Відновлювальні роботи залізничники планують закінчити до вечора.

Про це заявила глава уряду України Юлія Свириденко.

Вибух у поїзді під Києвом

На щастя, в результаті вибуху постраждалих немає.

Правоохоронні органи розслідують причини інциденту, деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Станом на 15:00, бійці ДСНС і працівники Укрзалізниці продовжують спільно працювати із залученням техніки, щоб ліквідувати наслідки вибуху і відновити залізничний рух до вечірнього пікового періоду.

Вже повністю прибрали всі пошкоджені елементи рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили ділянки. Триває підготовка до укладання нових рейок замість пошкоджених.

Зміни в русі поїздів

— Поїзд, який перебував безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на чотири години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. Укрзалізниця погодила прискорений контроль із Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою – для збереження стикування, — повідомила прем’єр-міністерка України.

За її словами, зараз 28 поїздів прямують за зміненими маршрутами. Затримки руху становлять від 1,5 до 3 годин, але їх намагаються скоротити.

На сайті Укрзалізниці станом на 16:26 повідомляється про затримку таких поїздів:

№265/266 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+4:05)

№117/118 Київ-Пас.-Жмеринка-Пас. (+3:39)

№257/258 Ясіня-Кропивницький (+3:34)

№113/114 Львів-Харків-Пас. (+2:56)

№715/716 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+2:15)

№259/260 Чоп-Кременчук-Пас. (+2:05)

№113/114 Харків-Пас.-Львів (+1:44)

№705/706 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:39)

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:33)

№751/752 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+1:15)

№5/6 Ясіня-Запоріжжя-1 (+0:19)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:19)

№9/10 Будапешт-Ньюгаті-Київ-Пас. (+0:17)

№711/712 Краматорськ-Київ-Пас. (+0:17)

№119/120 Дніпро-Головний-Хелм (+0:10)

№227/228 Івано-Франківськ-Краматорськ (+0:09)

№731/732 Запоріжжя-1-Київ-Пас. (+0:05)

№723/724 Київ-Пас.-Харків-Пас. (+0:04)

Нагадаємо, о пів на другу ночі Укразалізниця повідомила, що через надзвичайну ситуацію на залізниці поблизу Києва низка поїздів, що прямують через станцію Боярка, курсуватиме за зміненим маршрутом.

Фото: Юлія Свириденко

