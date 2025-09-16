Внутрішньо переміщені особи, які до повномасштабного вторгнення проживали на тимчасово окупованих територіях, отримають нову можливість – державну допомогу на купівлю власного житла. Відповідну постанову ухвалив Уряд, розширивши дію програми єВідновлення, яку підготувало Міністерство розвитку громад та територій.

Факти ICTV дізнавалися, для кого призначені житлові ваучери та як їх отримати.

Житлові ваучери для ВПО у 2025: що відомо

Розмір допомоги становитиме до 2 млн грн на одну особу або сім’ю. Кошти надаватимуться у формі житлових ваучерів – електронних документів, що зберігатимуться у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Зараз дивляться

Ваучер можна використати для:

придбання квартири чи будинку, а також інвестування у їх будівництво;

сплати першого внеску або погашення іпотечного кредиту.

Раніше ВПО, чиє житло залишилося на ТОТ, не мали доступу до компенсаційних програм через неможливість провести обстеження зруйнованих чи залишених об’єктів. Тепер держава пропонує альтернативний механізм підтримки, який дозволяє купити нову оселю у безпечніших регіонах України.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що уряд запускає новий механізм житлових ваучерів для ВПО, що допоможе тисячам українців, які втратили свої домівки на окупованих територіях, придбати власне житло. Це не лише про квадратні метри, це про повернення відчуття дому, стабільності та безпеки.

За його словами уже є домовленості з міжнародними партнерами на суму 180 млн доларів. Це перші 3700 родин, які отримають допомогу. Він наголосив, що уряд працює над тим, щоб кожна постраждала від війни українська сім’я мала доступ до державної підтримки.

Житлові ваучери для ВПО: хто може отримати

На початковому етапі програма діятиме для:

ВПО зі статусом учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Житлові ваучери для переселенців не зможуть отримати ті, хто вже має інше житло на підконтрольній території (крім зон бойових дій), хто отримував компенсацію чи житло від держави раніше, а також особи під санкціями або з судимістю.

Далі програму планують розширювати.

Житлові ваучери для ВПО: як отримати

Початок дії через 2 місяці після офіційної публікації постанови. Подати заявку можна буде через застосунок Дія, а згодом — у ЦНАПах чи в нотаріусів.

Перевірка заяв здійснюватиметься автоматично через державні реєстри, а строк розгляду не більше 30 днів.

Рішення ухвалюватимуть комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях.

Фінансування програми планується за рахунок державного бюджету, міжнародної допомоги, грантів, кредитів від партнерів, а у майбутньому – і за рахунок можливих репарацій з РФ.

Читайте також Кому відмовлять: хто не отримає компенсацію за зруйноване житло в Україні

Джерело : Урядовий портал

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.