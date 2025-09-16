Прем’єр-міністр Хорватії повідомив про готовність постачати понад 12 млн тонн нафти до Угорщини та Словаччини через Адріатичний нафтопровід.

Про це Пленкович повідомив в інтерв’ю CNN.

Хорватська нафта для Угорщини та Словаччини: що відомо

Так, прем’єр Хорватії нагадав, що президент США Дональд Трамп припускає можливість введення більш значущих санкцій проти Росії, якщо всі країни ЄС відмовляться від російської нафти.

Зараз дивляться

– Ви знаєте, що у Хорватії є так званий Адріатичний трубопровід для доставки нафти нашим сусідам, і ми перевірили всі його потужності. Хорватія може гарантувати сьогодні як Угорщині, так і Словаччині, поставку понад 12 млн тонн нафти будь-якої необхідної суміші, щоб забезпечити всі потреби нафтопереробного заводу в місті Сазхаломбатта (Угорщина) і НПЗ у Братиславі (Словаччина), – запропонував він.

За його словами, є різні маршрути поставок для тих країн, які теоретично потребують російської нафти.

– Якщо це питання буде адекватно вирішено, а ми вважаємо, що для цих двох країн проблеми вирішуються Адріатичним трубопроводом, то, я думаю, ми могли б дійти до спільного рішення на рівні ЄС, – наголосив Пленкович.

Прем’єр-міністр Хорватії додав, що його країна сприяє зміцненню енергетичної безпеки Європи, розширюючи потужності СПГ-терміналу на о. Крк.

Нагадаємо, Адріатичний нафтопровід знаходиться під управлінням хорватської компанії Jadranski naftovod (JANAF).

JANAF експлуатує магістральні нафтопроводи країни і частину нафтопроводу Адрія, здійснює транспортування нафти з порту і терміналу Омішаль (о. Крк) для хорватських і зарубіжних нафтопереробних заводів у Східній і Центральній Європі.

Джерело : CNN

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.