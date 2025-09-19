Бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) на Тендрівській косі, що біля берегів Херсонської області, вполювали російський багатоцільовий тягач.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Знищення тягача ДТ-10 Витязь

На опублікованому розвідкою відео видно, як бійці ГУР на катерах вночі йдуть морем. Згодом вони висадилися на березі та встановили на косі мінні загородження.

У пастку спецпризначенців воєнної розвідки багатоцільовий російський тягач ДТ-10 Витязь. Цією гусеничною вантажівкою окупанти завозили особового складу, зброю та провізію на ворожі позиції.

― Гусеничного російського Витязя знищено, ― наголосили в ГУР.

Тягач ДТ-10 Витязь — це дволанковий всюдихід-амфібія на гусеничному ходу, призначений для перевезення вантажів в кліматичних умовах Крайньої Півночі, Сибіру і Далекого Сходу по болоту, снігу, бездоріжжю.

