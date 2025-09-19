Бійці ГУР на Тендрівській косі знищили ворожий тягач Витязь
Бійці центру морських операцій Viking Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) на Тендрівській косі, що біля берегів Херсонської області, вполювали російський багатоцільовий тягач.
Про це йдеться у повідомленні ГУР.
Знищення тягача ДТ-10 Витязь
На опублікованому розвідкою відео видно, як бійці ГУР на катерах вночі йдуть морем. Згодом вони висадилися на березі та встановили на косі мінні загородження.
У пастку спецпризначенців воєнної розвідки багатоцільовий російський тягач ДТ-10 Витязь. Цією гусеничною вантажівкою окупанти завозили особового складу, зброю та провізію на ворожі позиції.
― Гусеничного російського Витязя знищено, ― наголосили в ГУР.
Тягач ДТ-10 Витязь — це дволанковий всюдихід-амфібія на гусеничному ходу, призначений для перевезення вантажів в кліматичних умовах Крайньої Півночі, Сибіру і Далекого Сходу по болоту, снігу, бездоріжжю.
Фото: ГУР Міноборони