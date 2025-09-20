Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом під час Генеральної Асамблеї ООН.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Візит Зеленського до Нью-Йорка та зустріч з Трампом

За словами Зеленського, у Нью-Йорку запланована велика кількість двосторонніх зустрічей — з бізнесу, технологій, оборонної сфери та щодо угод у сфері мінералів.

Зараз дивляться

Всі вони будуть об’єднані великою економічною зустріччю.

Крім того, запланована зустріч з президентом США, а також, ймовірно, зустріч перших леді України та Сполучених Штатів щодо гуманітарних питань, зокрема дітей.

— Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, minerals deal. Це буде об’єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з президентом США, – розповів Зеленський.

Україна розраховує на проведення саміту щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, за участю 38 делегацій.

Під час Генеральної Асамблеї ООН також відбудеться Кримська платформа за участю приблизно 30 країн.

Про що Зеленський говоритиме з Трампом

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом два ключові блоки питань:

По-перше: гарантії безпеки та підтримка союзників

Зеленський хоче отримати сигнали про те, наскільки близьке спільне розуміння гарантій безпеки від усіх партнерів, з урахуванням того, що США залишаються поруч.

Українська сторона вже провела численні консультації з європейськими та американськими партнерами, включно з керівництвом армій та генштабів, а також у рамках двосторонніх зустрічей прем’єрів і президентів.

Основна мета цих зустрічей – зрозуміти, наскільки гарантії безпеки, на які готова йти Європа, відповідають очікуванням України.

По-друге: санкції проти Росії та перспективи миру

Україна очікує, що санкції будуть посилюватися, якщо не відбудуться прогресивні кроки у напрямку припинення вогню або зустрічі лідерів.

Зеленський наголошує, що без рішучих дій Європи та без посилення тарифної політики проти країн, які купують енергоресурси з Росії, тиск на Росію ослабне.

Український президент також планує обговорити перспективи будь-яких форматів зустрічей із Путіним і очікує від Трампа чітких сигналів щодо майбутніх кроків союзників.

Загалом зустріч у Нью-Йорку має підтвердити готовність США та європейських партнерів підтримувати Україну в питаннях безпеки та посилювати санкційний тиск на Росію у разі відсутності прогресу в мирних ініціативах.

Нагадаємо, що дебати 80-ї сесії Генасамблеї ООН відбудуться в Нью-Йорку 23-29 вересня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.