Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не вірить у швидке закінчення російської війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News.

Прогноз Ердогана щодо війни в Україні

Ердоган зазначив, що і Росія, і Україна зазнають величезних втрат у війні.

За його словами, Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані, а Європа навряд чи зможе надавати Києву економічну допомогу вічно.

— Я вірю, що вона (допомога) продовжуватиметься. І водночас Сполучені Штати – я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити, – сказав президент Туреччини.

На питання ведучого, чи не означає це, що війна може скоро завершитись, Ердоган відповів:

— Я, чесно кажучи, не вірю, що це станеться. Це не дуже добра новина, і ми думаємо про це, і це тяжким тягарем лежить на наших серцях.

Ердоган також зазначив, що Європі й НАТО варто використовувати турецький підхід у питанні Росії.

Він полягає в тому, що Анкара має гарні стосунки як з Путіним, так і з Зеленським.

Раніше Ердоган заявляв, що лідер росіян та президент України поки не готові до зустрічі, хоча попередні переговори у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

