Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Затримка рейсів на Кіровоградщині: що відомо

Затримки стосуються п’яти рейсів:

№54 Одеса – Дніпро

№254 Одеса – Кривий Ріг

№51 Одеса – Запоріжжя

№128 Львів – Запоріжжя

№92 Одеса – Краматорськ

Укрзалізниця просить пасажирів слідкувати за часом затримки на офіційному сайті перевізника.

За даними ДСНС, вночі проти 23 вересня ворог вдарив ударними БпЛА по Кіровоградщині.

Внаслідок атаки ворожих безпілотників виникла пожежа на об’єкті інфраструктури в одному з районів області.

Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Пошкодження інфраструктурного об’єкта призвело до порушення руху поїздів через регіон, що вплинуло на розклад залізничного сполучення з кількома містами України

Інформація про постраждалих не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

