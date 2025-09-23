Уночі 23 вересня сталася низка важливих подій для України та світу.

Масовані удари по Запоріжжю та Чернігову, розгортання турецьких систем спостереження НАТО у Польщі та Румунії, закриття аеропорту в Копенгагені через дрони, визнання Францією держави Палестина, напад на ТЦК у Калуському районі та заява президента Палестини Махмуда Аббаса щодо ХАМАС.

Детальніше про головні події ночі та ранку 23 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Масовані удари по Запоріжжю

У ніч проти 23 вересня російські війська здійснили серію масованих ударів по Запоріжжю, застосувавши керовані авіабомби.

Зафіксовано щонайменше шість влучань, унаслідок яких виникли пожежі на об’єктах інфраструктури та в приватному секторі.

На місці працювали рятувальники, які ліквідували займання та розбирали завали.

Під час цих робіт було знайдено тіло загиблого чоловіка.

Турецькі системи спостереження у Польщі та Румунії

НАТО ухвалило рішення розгорнути у Польщі та Румунії турецькі системи повітряного спостереження MEROPS.

Це обладнання здатне відстежувати переміщення безпілотних літальних апаратів у складних умовах, включаючи хмарність і задимленість.

Запровадження системи має підвищити рівень захисту повітряного простору союзників на тлі зростання активності російських дронів.

Також невдовзі заплановано навчання з її використання, що відбуватимуться за підтримки українських фахівців.

Вибухи у Чернігові

У ніч проти 23 вересня вибухи у Чернігові прогриміли під час атаки російських дронів-камікадзе.

Частина безпілотників була збита силами протиповітряної оборони, однак зафіксовано й влучання.

Один із об’єктів критичної інфраструктури міста отримав пошкодження, що спричинило перебої в роботі комунальних систем.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає, на місці працюють аварійні служби.

Заява президента Палестини Махмуда Аббаса

Президент Палестини Махмуд Аббас оприлюднив заяву, у якій закликав представників руху ХАМАС скласти зброю.

Він наголосив, що контроль над Сектором Газа має перейти під управління Палестинської адміністрації.

За словами Аббаса, дії ХАМАС не відповідають інтересам палестинського народу та лише ускладнюють міжнародні переговори.

Також він підкреслив, що ця організація не матиме місця у майбутньому політичному устрої Гази.

Закриття аеропорту в Копенгагені

Аеропорт у Копенгагені тимчасово припинив роботу через появу у небі кількох великих безпілотників.

Адміністрація терміналу перенаправила щонайменше 15 авіарейсів до інших аеропортів, що спричинило затримки у розкладі.

На території об’єкта працювали підрозділи поліції та служби безпеки, які контролювали ситуацію.

Лише після зникнення дронів польоти було поступово відновлено.

Франція визнала Палестину

Президент Франції Еммануель Макрон виступив на Генеральній асамблеї ООН із заявою про офіційне визнання державності Палестини.

Це рішення викликало схвальну реакцію учасників зібрання та було зустрінуте гучними оплесками.

Таким чином, Франція приєдналася до низки країн, серед яких Велика Британія, Канада, Австралія та Португалія, що вже ухвалили аналогічне рішення.

Напад на ТЦК у Калуському районі

У Калуському районі Івано-Франківської області 22 вересня стався інцидент із нападом на територіальний центр комплектування.

Невідомі особи увірвалися до приміщення ТЦК, після чого з місця події втекли троє військовозобов’язаних.

Поліція проводить слідчі дії для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до правопорушення.

Правоохоронці зазначають, що після завершення перевірки винних буде притягнуто до відповідальності.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 308-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

