Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони, систем радіоелектронної боротьби та далекобійних ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у розмові з командувачем Сухопутних військ армії США в Європі та Африці Крістофером Донах’ю.

Розмова Сирського і Донах’ю: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ провів розмову у форматі відеоконференцзв’язку з генералом Крістофером Донах’ю.

Сирський повідомив про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

Він наголосив, що росіянам не вдається переломити ситуацію на свою користь, незважаючи на чисельну перевагу та високу концентрацію вогневих засобів на окремих ділянках фронту.

Головнокомандувач додав, що завдяки контратакувальним діям підрозділів ЗСУ, наступальні плани РФ у весняно-літній період було зірвано.

– Водночас російський агресор не припиняє завдавати ракетно-авіаційних ударів по критичних об’єктах економіки та воєнно-промислового комплексу нашої держави, б’є по житловій забудові, продовжує терор проти цивільного населення, – зазначив Сирський.

За його словами, щоб захистити людей, підприємства і території, Україні потрібно більше засобів ППО, ракет, засобів РЕБ та інших систем озброєнь.

Сирський назвав головним пріоритетом засоби протиповітряної оборони та дальнього ураження.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 21 вересня українські військові відновили контроль на 1,3 квадратних кідометрах Покровського району Донецької області.

