Компанія Біофарма Плазма на 80% завершила будівництво заводу з виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді. Вже повністю збудовані промислові приміщення, завершено будівництво та приєднання енергетичної інфраструктури, у жовтні почнеться монтаж виробничого обладнання.

Пусконалагоджувальні роботи заплановані на кінець цього – початок наступного року.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Будівництво фармацевтичного заводу в Ужгороді: коли планується запуск виробництва

За його словами, запуск першої черги виробництва заплановано на першу половину 2026 року.

На початковому етапі завод випускатиме цільові осади плазми крові, які відправлятимуть для подальшої очистки та формування готових лікарських препаратів на підприємство Біофарма Плазма у Білій Церкві.

Вже цього року планується початок будівництва другої черги заводу в Ужгороді, після завершення якої цільові осади будуть оброблятись на місці.

Обсяги виробництва лікарських препаратів із плазми крові в Ужгороді, згідно з планом, будуть удвічі перевищувати виробництво у Білій Церкві. Планується переробляти до 1,5 млн літрів плазми крові на рік.

На підприємстві буде створено 150 робочих місць. Для навчання персоналу та запуску нового заводу в Ужгороді компанія залучатиме спеціалістів із Білої Церкви. За прикладом свого першого заводу в Київській області, Біофарма Плазма планує організувати співпрацю з місцевими університетами для підготовки майбутніх фахівців.

Будівництво заводу Біофарма Плазма в Ужгороді почалося восени 2024 року. Обсяг запланованих інвестицій у нове виробництво – близько 80 млн євро. Ужгородський завод компанії орієнтуватиметься на експорт.

