Україна повернула понад 6 тис. депортованих і примусово переміщених громадян — Лубінець
Пріоритетним напрямом України є повернення депортованих і примусово переміщених Росією дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу в Рішельє-форумі публічної служби Права людини в Україні: оптика змін.
Лубінець про повернення українців додому
За словами омбудсмена, наразі спільними зусиллями Україні вдалося повернути 6 030 наших громадян, включно з 364 цивільними.
Водночас у рамках української гуманітарної програми вдалося повернути 1 641 дитину.
На думку Лубінця, права людини — це основа успішних змін, зокрема у сфері держуправління. Він вважає, що державна служба є основою довіри громадян.
Омбудсмен переконаний, що важливим є:
- підвищення кваліфікації держслужбовців;
- розширення доступу до держслужби для людей з інвалідністю, ветеранів і ВПО;
- просування гендерної рівності у держорганах;
- запровадження спільних опитувань про стан дотримання прав людини у держорганах.
Лубінець наголосив, що необхідно підвищувати авторитет державної служби, а для цього мають бути створені гідні умови, щоб врешті змінити країну.