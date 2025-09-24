Пріоритетним напрямом України є повернення депортованих і примусово переміщених Росією дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу в Рішельє-форумі публічної служби Права людини в Україні: оптика змін.

Лубінець про повернення українців додому

За словами омбудсмена, наразі спільними зусиллями Україні вдалося повернути 6 030 наших громадян, включно з 364 цивільними.

Водночас у рамках української гуманітарної програми вдалося повернути 1 641 дитину.

На думку Лубінця, права людини — це основа успішних змін, зокрема у сфері держуправління. Він вважає, що державна служба є основою довіри громадян.

Омбудсмен переконаний, що важливим є:

підвищення кваліфікації держслужбовців;

розширення доступу до держслужби для людей з інвалідністю, ветеранів і ВПО;

просування гендерної рівності у держорганах;

запровадження спільних опитувань про стан дотримання прав людини у держорганах.

Лубінець наголосив, що необхідно підвищувати авторитет державної служби, а для цього мають бути створені гідні умови, щоб врешті змінити країну.

