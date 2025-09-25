Президент Володимир Зеленський порадив російським чиновникам, які працюють у Кремлі, з’ясувати, де розташовані найближчі бомбосховища. Він натякнув, що вони їм знадобляться, якщо РФ не припинить цю війну.

Про це він заявив в інтерв’ю Axios.

Про що Зеленський попереджає Кремль

Володимир Зеленський наголосив, якщо Україні дадуть додаткову американську зброю великої дальності, то вона використає її.

Він не став розкривати, про яку саме зброю йдеться, однак додав, що Дональд Трамп сказав, що США “попрацюють над цим”.

Також український очільник зауважив, що Україна не збирається бомбити цивільних, оскільки “ми не терористи”, але натякнув, що центри влади у Москві цілком можуть стати мішенями.

– Вони повинні знати, де розташовані бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не припинять війну, це їм у будь-якому разі знадобиться. Вони мають знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми відповімо їм, – пояснив він.

Зазначимо, що у РФ майже щодня повідомляють про атаки українських дронів. ЗСУ б’ють по об’єктах, які підтримують чи забезпечують роботу окупаційної армії.

Ідеться, зокрема, про нафтобази, оборонні заводи, НПЗ, логістричні вузли та стратегічні підприємства.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, президент США Дональд Трамп висловив Україні пряму підтримку у завданні ударів у відповідь по російських цілях, включно з енергетичною інфраструктурою та збройними заводами.

Джерело : Axios

