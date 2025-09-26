Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у вівторок повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що готовий зняти обмеження на застосування Києвом далекобійної американської зброї для ударів по території Росії.

Про це із посиланням на два джерела пише The Wall Street Journal.

Дозвіл на використання далекобійних ракет для ударів по РФ: що відомо

За даними видання, переговори відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Зеленський під час зустрічі закликав Трампа надати Україні більше ракет великої дальності та дозволити їх використання для ураження цілей на території Росії.

Два співрозмовники WSJ підтвердили, що Трамп не заперечив проти цієї пропозиції, однак наолосили: президент США не взяв на себе жодних конкретних зобов’язань щодо скасування чинної заборони на такі атаки.

За інформацією видання, наступного тижня українська делегація вирушить до Вашингтона для переговорів з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Як відомо, адміністрація Трампа забороняє Україні використовувати надані Сполученими Штатами ракети великої дальності, зокрема ATACMS, для ударів по російській території.

В інтерв’ю після розмови Зеленський зазначив, що Трамп позитивно сприйняв його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволили б Україні вражати цілі в РФ.

За даними ЗМІ, під час закритої зустрічі в Нью-Йорку президент України також звернувся до американської сторони з проханням надати ракети Tomahawk.

Сам Трамп після переговорів із Зеленським висловив оптимізм щодо шансів України відновити контроль над усією своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

