Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 970 російських солдатів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 27 вересня

  • особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб,
  • танків – 11 204 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 288 (+1) од,
  • артилерійських систем – 33 186 (+39) од,
  • РСЗВ – 1502 (+1) од,
  • засобів ППО – 1223 (+1) од,
  • літаків – 427 од,
  • гелікоптерів – 345 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362) од,
  • крилатих ракет – 3747 од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91) од,
  • спеціальної техніки – 3977 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

