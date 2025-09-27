Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 27 вересня: ЗСУ знищили 970 окупантів та майже 40 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 970 російських солдатів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 27 вересня
- особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб,
- танків – 11 204 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 288 (+1) од,
- артилерійських систем – 33 186 (+39) од,
- РСЗВ – 1502 (+1) од,
- засобів ППО – 1223 (+1) од,
- літаків – 427 од,
- гелікоптерів – 345 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63 931 (+362) од,
- крилатих ракет – 3747 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 909 (+91) од,
- спеціальної техніки – 3977 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
