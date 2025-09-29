Президент України Володимир Зеленський запропонував Польщі та партнерам створити спільний щит проти російських повітряних загроз.

Про це він заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі.

Зеленський пропонує створити спільний повітряний щит

– Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний, справді надійний щит проти російських повітряних загроз. Це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо Росія втратить можливість завдавати ударів із повітря, вона не зможе продовжувати війну й буде змушена шукати інші способи співіснування.

Президент підкреслив, що з’являється дедалі більше доказів того, що танкери Росії в Балтійському морі могли слугувати платформами для дронів, які стали причиною серйозних проблем у Північній Європі.

– Якщо танкери, які використовує Росія, слугують платформами для дронів, то таким танкерам не можна вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн, тому Європа має право закрити протоки й морські шляхи, щоб захистити себе, – наголосив він.

Зеленський зазначив, що Україна очікує на ухвалення 19-й пакету санкцій Євросоюзу найближчим часом.

Президент подякував прем’єр-міністру Польщі Дональду Туску та Польщі загалом за підтримку України на шляху до Євросоюзу, підкресливши, що членство України стане частиною гарантій безпеки для всього східного флангу Європи.

