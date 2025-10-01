Сьогодні, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць підписав указ про присвоєння почесної відзнаки місто-герой України 16 містам.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Містам України надано звання місто-герой

За словами Зеленського, це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів українців, міста, які на захисті всієї нашої держави.

На Дніпропетровщині звання місто-герой отримали Павлоград, Нікополь, Марганець. На Донеччини — Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ.

На Запоріжжі звання місто-герой отримали Гуляйполе та Оріхів. На Миколаївщини — Вознесенськ і Баштанка. У Сумській області — Суми та Тростянець. На Харківщині — Куп’янськ. А в Хмельницькій області — місто Старокостянтинів.

Так, у Баштанці з першого дня війни місто розгорнуло пункт спротиву, а 1 березня 2022 року жителі вступили в бій проти двох російських колон із танками, БМП та вантажівками з гарматами.

Жителі Вознесенська разом із воїнами ЗСУ вступили в бій за місто у березні 2022 року. Завдяки підриву мосту через річку Мертвовід і залізничного мосту на околиці вдалося зупинити наступ трьох колон окупантів.

Гуляйполе на Запоріжжі від початку війни під постійними ворожими обстрілами. Це місто, яке відкриває прямі шляхи до Запоріжжя, Дніпра та на Донеччину.

Для захисту міста жителі Гуляйполя приєдналися до лав територіальної оборони, організовували чергування на блокпостах, рили окопи, плели маскувальні сітки та забезпечують воїнів усім необхідним.

Дружківка перебувала в тимчасовій окупації у 2014 році.

Костянтинівка була надійним тилом для військових. З травня місто під постійними обстрілами.

Краматорськ на Донеччині у 2014 році був окупований, та 5 липня його звільнили. Зараз Краматорськ став головним логістичним хабом і форпостом Донецького регіону.

Куп’янськ був під окупацією з 27 лютого до 16 вересня 2022 року. Зараз це місто постійно обстрілюють.

По Нікополю росіяни гатять щодня з території тимчасово окупованого Енергодара.

Марганець через підрив греблі Каховської ГЕС опинився на межі гуманітарної катастрофи.

Павлоград – стратегічно важливий центр евакуації людей із Донеччини, має необхідну госпітальну базу.

В Оріхові знищена цивільна інфраструктура та житлові квартали. Оборона міста стримує окупантів від просування вглиб Запорізької області.

Покровськ з липня 2024 року перебуває в зоні активних бойових дій. Місто є форпостом для Сил оборони України. Росіяни все намагаються його захопити.

Слов’янськ був в окупації у 2014 році. На сьогодні у цьому прифронтовому місті працює єдиний пологовий будинок на всю область.

По Старокостянтинову ворог завдає регулярних ракетних ударів. Лише цього року місто пережило майже 30 ракетних і близько 300 дронових обстрілів.

Суми перебували в оточенні ворога до 4 квітня 2022 року.

У Тростянці Сили оборони зупинили наступ окупантів на Охтирку, Лебедин та Суми.

Уже 26 міст мають відзнаку міста-героя. 6 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв відзнаку міста-героя Волновасі, Гостомелю, Маріуполю, Харкову, Херсону й Чернігову, а 24 березня 2022 року – Бучі, Ірпеню, Миколаєву та Охтирці.

