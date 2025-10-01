Президент України Володимир Зеленський присвоїв командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому звання бригадного генерала.

Про це йдеться в указі Зеленського, опублікованому в середу, 1 жовтня.

Нове звання Білецького: що відомо

Так, в указі зазначається, що Зеленський присвоює Білецькому нове військове звання указом №737/2025, датованим 30 вересня.

Зараз дивляться

– Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Білецькому Андрію Євгенійовичу – командиру 3 армійського корпусу оперативного командування Схід Сухопутних військ Збройних Сил України, – сказано в указі.

Хто такий Андрій Білецький

Новопризначений бригадний генерал Андрій Білецький очолює Третій армійський корпус ЗСУ з березня 2025 року.

Йому 46 років, він заснував батальйон Азов після початку війни з Росією у 2014 році. Був командиром, згодом – очолив політичну партію Національний корпус та був депутатом Верховної Ради VIII скликання.

Очолив полк ССО Азов у Києві після російського повномасштабного вторгнення 2022 року.

Згодом цей полк переформували у третю окрему штурмову бригаду, яку у березні 2025 року масштабували у Третій армійський корпус. Його командиром знову став Білецький.

Зазначимо, що Білецький уже має орден За мужність III ступеня. Його він отримав 2 серпня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, у 2016 році, він отримав відзнаку президента – ювілейну медаль 25 років незалежності України, – за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.