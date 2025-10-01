Виїзд чоловіків за кордон з 1 жовтня: що зміниться
Змін у правилах виїзду українських чоловіків за кордон у жовтні 2025 року не очікується. Перетин кордону військовозобов’язаними призовного віку, як і раніше, обмежено, окрім категорії від 18 до 22 років включно, хоча й з деякими винятками.
Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон у жовтні
З 28 серпня, згідно зі змінами до правил перетину кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабміну №1030, чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволено виїжджати за межі країни навіть під час дії воєнного стану.
Водночас у Держприкордонслужбі звертають увагу на те, що відповідна норма не поширюється на осіб, які обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Тобто виїзд за кордон цієї категорії чоловіків може здійснюватися, як і раніше, тільки у службове відрядження.
Для перетину кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 23 років необхідно мати:
- закордонний паспортний;
- військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.
Виїзд чоловіків за кордон категорії 23-60 років
Щодо цієї категорії чоловіків, то вони не мають права на безперешкодний виїзд за кордон – лише за наявності законних підстав та відповідних документів.
До таких підстав належать бронювання на період мобілізації, виключення з військового обліку за станом здоров’я, відрядження, навчання, сімейні обставини, супровід осіб, які потребують догляду, тощо.
Повний перелік документів визначено у постанові Кабміну №57, оновленій відповідно до умов воєнного стану.
Причини для відмови у виїзді за кордон
Прикордонники не пропустять військовозобов’язаних чоловіків через кордон:
- у разі відсутності:
військово-облікового документа;
документів, які підтверджують право на виїзд (довідки про інвалідність, про відстрочку від призову, свідоцтва про народження дітей тощо);
- у разі виявлення:
невідповідностей у документах;
інформації в реєстрі про подання особи в розшук до Нацполіції.
Зміна правил в’їзду українців до ЄС із 12 жовтня
Також усім громадянам України слід знати, що з неділі, 12 жовтня, змінюються правила перетину кордонів Європейського Союзу.
Запроваджується система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Йдеться про автоматизовану базу даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.
Замість паспортних штампів вводиться цифрова реєстрація перетину кордону:
- фото обличчя;
- відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
- інформація із закордонного паспорта;
- дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.
Відповідно, всім пасажирам транспортних засобів доведеться виходити для проходження біометрії.
Ця система стосуватиметься поїздок до 90 днів протягом 180 днів.
Такий крок пояснюють необхідністю ефективного контролю дотримання правил перебування у країнах ЄС, запобігання використанню підроблених документів, підвищення безпеки в Шенгенській зоні.