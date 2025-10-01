Змін у правилах виїзду українських чоловіків за кордон у жовтні 2025 року не очікується. Перетин кордону військовозобов’язаними призовного віку, як і раніше, обмежено, окрім категорії від 18 до 22 років включно, хоча й з деякими винятками.

Виїзд чоловіків 18-22 років за кордон у жовтні

З 28 серпня, згідно зі змінами до правил перетину кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабміну №1030, чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволено виїжджати за межі країни навіть під час дії воєнного стану.

Водночас у Держприкордонслужбі звертають увагу на те, що відповідна норма не поширюється на осіб, які обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Тобто виїзд за кордон цієї категорії чоловіків може здійснюватися, як і раніше, тільки у службове відрядження.

Для перетину кордону на виїзд з України чоловікам віком від 18 до 23 років необхідно мати:

закордонний паспортний;

військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Виїзд чоловіків за кордон категорії 23-60 років

Щодо цієї категорії чоловіків, то вони не мають права на безперешкодний виїзд за кордон – лише за наявності законних підстав та відповідних документів.

До таких підстав належать бронювання на період мобілізації, виключення з військового обліку за станом здоров’я, відрядження, навчання, сімейні обставини, супровід осіб, які потребують догляду, тощо.

Повний перелік документів визначено у постанові Кабміну №57, оновленій відповідно до умов воєнного стану.

Причини для відмови у виїзді за кордон

Прикордонники не пропустять військовозобов’язаних чоловіків через кордон:

у разі відсутності:

військово-облікового документа;

документів, які підтверджують право на виїзд (довідки про інвалідність, про відстрочку від призову, свідоцтва про народження дітей тощо);

у разі виявлення:

невідповідностей у документах;

інформації в реєстрі про подання особи в розшук до Нацполіції.

Зміна правил в’їзду українців до ЄС із 12 жовтня

Також усім громадянам України слід знати, що з неділі, 12 жовтня, змінюються правила перетину кордонів Європейського Союзу.

Запроваджується система в’їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES). Йдеться про автоматизовану базу даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема України.

Замість паспортних штампів вводиться цифрова реєстрація перетину кордону:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Відповідно, всім пасажирам транспортних засобів доведеться виходити для проходження біометрії.

Ця система стосуватиметься поїздок до 90 днів протягом 180 днів.

Такий крок пояснюють необхідністю ефективного контролю дотримання правил перебування у країнах ЄС, запобігання використанню підроблених документів, підвищення безпеки в Шенгенській зоні.

