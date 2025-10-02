Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.
Карта бойових дій на 2 жовтня 2025 – ситуація на фронті
З початку доби 2 жовтня на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.
Таку інформацію оприлюднили у Генеральному штабі станом на 22:00 1 жовтня.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 2 жовтня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
