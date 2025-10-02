У ніч на 2 жовтня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, запустивши 86 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів.

Такі дані станом на ранок 2 жовтня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 2 жовтня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну дрони летіли з напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито (приглушено) 53 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та інших дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на шести локаціях.

Зокрема, уночі проти 2 жовтня пролунали вибухи в Одесі. Там унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав об’єкт транспортної інфраструктури. Один працівник дістав осколкові поранення.

Крім того, пошкоджено дах та скління приватного будинку. Там постраждала ще одна людина.

Зафіксовано перебої з електропостачанням.

Також пролунали вибухи у Конотопі Сумської області.

За повідомленням міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, ворог бив по залізничній інфраструктурі.

Під час вибухів у Конотопі 2 жовтня поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, а на ранок продовжили свій рух.

Унаслідок вибухів в Бучі Київської області, що також пролунали минулої ночі, постраждав чоловік.

Як зазначили у ДСНС, ворог скерував на місто БпЛА. Унаслідок атаки виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, що не функціонував, на площі 600 кв. м.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

