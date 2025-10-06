Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.
Цифрові перепустки в Києві: як зміняться правила пересування з 2026 року
З 2026 року в Києві запровадять цифрові перепустки для того, щоб можна було пересуватися містом під час комендантської години.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Цифрові перепустки в Києві: як це працюватиме
Зазначається, що рішення про цифрові перепустки в Києві ухвалили на столичній Раді оборони.
Київській міській військовій адміністрації доручили:
- спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;
- звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.
Крім того, в місті збираються створити і впровадити інформаційно-комунікаційну систему управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.
Раніше повідомлялися, що в Києві комендантська година триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть послуговуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
Джерело: КМДА
