З 2026 року в Києві запровадять цифрові перепустки для того, щоб можна було пересуватися містом під час комендантської години.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Цифрові перепустки в Києві: як це працюватиме

Зазначається, що рішення про цифрові перепустки в Києві ухвалили на столичній Раді оборони.

Київській міській військовій адміністрації доручили:

спільно з 12 Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їх використання;

звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в Київській області.

Крім того, в місті збираються створити і впровадити інформаційно-комунікаційну систему управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.

Раніше повідомлялися, що в Києві комендантська година триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть послуговуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело : КМДА

