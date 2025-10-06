Протягом останніх днів росіяни знищили дві трансформаторні станції Харкова, які забезпечували електропостачання міста. Тож прийдешня зима стане найскладнішою для Харкова за всі роки війни.

Такий прогноз озвучив міський голова Ігор Терехов.

Терехов про зиму в Харкові

– Це серйозний удар по потужностях АТ Харківобленерго. І, зважаючи на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни, – повідомив Терехов у Telegram.

За словами мера, вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, станом на зараз – близько 3,5 тис.

Цього вдалося досягти завдяки цілодобовій і злагодженій роботі енергетиків обленерго та комунальних служб Харкова.

Терехов зауважив, що зараз можливості міста, обленерго та загальної енергосистеми країни для відновлення постачання електрики ще є, але вони обмежені.

– Треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями, – заявив міський голова.

Він додав, що такі ситуації будуть траплятится, тому треба “бути готовими до всього”.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Харків дронами. У місті пролунало понад 15 вибухів, зафіксовані влучання у двох районах.

Пошкоджено приватні будинки. Четверо людей постраждали, троє з них дістали гостру реакцію на стрес.

