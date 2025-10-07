В Україні поступово наближається опалювальний сезон — період, коли через зниження температури повітря міста починають підключати житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні до систем централізованого теплопостачання.

Коли включать опалення у Луцьку у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Коли включать опалення у Луцьку

Найближчим часом визначатимуть дату старту опалювального сезону у Луцьку 2025-2026. Відповідне питання планують винести на розгляд під час жовтневого засідання міськвиконкому, однак, за попередніми прогнозами, тепло в оселях з’явиться не раніше середини жовтня.

Зараз дивляться

Про це розповів прессекретар ДКП Луцьктепло Антон Безносиков у коментарі для видання Конкурент.

– Засідання виконавчого комітету, здається, заплановане на 15 жовтня, тоді й будемо виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону, – зазначив Безносиков.

За його словами, щоб розпочати опалювальний сезон, мають бути виконані дві основні умови:

Спочатку необхідно отримати обласне розпорядження про старт опалювального сезону, після чого міський виконавчий комітет ухвалює відповідне рішення для Луцька.

Після цього на підприємстві видають внутрішній наказ про запуск тепла, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Представник Луцьктепла додав, що окрім температурних показників, коли дадуть тепло у Луцьку, залежить від енергетичної ситуації в країні.

Луцьк: коли увімкнуть опалення у місті

Антон Безносиков пояснив, що зараз усі зацікавлені в тому, щоб якомога пізніше розпочати опалювальний сезон — це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Тож орієнтовно початок сезону очікується не раніше середини жовтня. Якщо ж людям холодно, варто тимчасово знаходити інші способи обігріву.

Для порівняння, минулого року опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, а завершився 27 березня, тривавши трохи більше п’яти місяців.

Читайте також Опалення у Житомирі: коли подадуть тепло в будинки та школи

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.