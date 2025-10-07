В Україні поступово наближається опалювальний сезон — період, коли через зниження температури повітря міста починають підключати житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні до систем централізованого теплопостачання.  

Коли включать опалення у Луцьку у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Коли включать опалення у Луцьку 

Найближчим часом визначатимуть дату старту опалювального сезону у Луцьку 2025-2026. Відповідне питання планують винести на розгляд під час жовтневого засідання міськвиконкому, однак, за попередніми прогнозами, тепло в оселях з’явиться не раніше середини жовтня.

Зараз дивляться

Про це розповів прессекретар ДКП Луцьктепло Антон Безносиков у коментарі для видання Конкурент. 

– Засідання виконавчого комітету, здається, заплановане на 15 жовтня, тоді й будемо виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону, – зазначив Безносиков. 

За його словами, щоб розпочати опалювальний сезон, мають бути виконані дві основні умови: 

  • Спочатку необхідно отримати обласне розпорядження про старт опалювального сезону, після чого міський виконавчий комітет ухвалює відповідне рішення для Луцька. 
  • Після цього на підприємстві видають внутрішній наказ про запуск тепла, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. 

Представник Луцьктепла додав, що окрім температурних показників, коли дадуть тепло у Луцьку, залежить від енергетичної ситуації в країні. 

Луцьк: коли увімкнуть опалення у місті 

Антон Безносиков пояснив, що зараз усі зацікавлені в тому, щоб якомога пізніше розпочати опалювальний сезон — це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Тож орієнтовно початок сезону очікується не раніше середини жовтня. Якщо ж людям холодно, варто тимчасово знаходити інші способи обігріву. 

Для порівняння, минулого року опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, а завершився 27 березня, тривавши трохи більше п’яти місяців. 

Читайте також
Опалення у Житомирі: коли подадуть тепло в будинки та школи
опалення у Житомир

Пов'язані теми:

ЛуцькОпаленняОпалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.