Коли включать опалення у Луцьку та чи готові котельні до запуску сезону
В Україні поступово наближається опалювальний сезон — період, коли через зниження температури повітря міста починають підключати житлові будинки, школи, дитсадки та лікарні до систем централізованого теплопостачання.
Коли включать опалення у Луцьку у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.
Коли включать опалення у Луцьку
Найближчим часом визначатимуть дату старту опалювального сезону у Луцьку 2025-2026. Відповідне питання планують винести на розгляд під час жовтневого засідання міськвиконкому, однак, за попередніми прогнозами, тепло в оселях з’явиться не раніше середини жовтня.
Про це розповів прессекретар ДКП Луцьктепло Антон Безносиков у коментарі для видання Конкурент.
– Засідання виконавчого комітету, здається, заплановане на 15 жовтня, тоді й будемо виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону, – зазначив Безносиков.
За його словами, щоб розпочати опалювальний сезон, мають бути виконані дві основні умови:
- Спочатку необхідно отримати обласне розпорядження про старт опалювального сезону, після чого міський виконавчий комітет ухвалює відповідне рішення для Луцька.
- Після цього на підприємстві видають внутрішній наказ про запуск тепла, коли середньодобова температура повітря тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.
Представник Луцьктепла додав, що окрім температурних показників, коли дадуть тепло у Луцьку, залежить від енергетичної ситуації в країні.
Луцьк: коли увімкнуть опалення у місті
Антон Безносиков пояснив, що зараз усі зацікавлені в тому, щоб якомога пізніше розпочати опалювальний сезон — це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Тож орієнтовно початок сезону очікується не раніше середини жовтня. Якщо ж людям холодно, варто тимчасово знаходити інші способи обігріву.
Для порівняння, минулого року опалювальний сезон у Луцьку стартував 16 жовтня, а завершився 27 березня, тривавши трохи більше п’яти місяців.