Вибухи в Києві: через атаку БпЛА можливі перебої зі світлом та водопостачанням
Вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 9 жовтня під час атаки ворожих безпілотників на столицю.
Факт вибухів підтвердив мер міста Віталій Кличко.
Вибухи в Києві сьогодні: що відомо
Кличко зазначив, що протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози у небі над Києвом.
– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, – зазначив Кличко.
Пізніше мер уточнив, що через масовану атаку дронів у столиці можуть спостерігатися перебої зі світлом та водопостачанням. Наразі працюють усі служби місті, вони готові оперативно реагувати.
Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що у небі України зараз перебуває декілька десятків ворожих ударних дронів. Основна маса з них фіксується на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.
Дрони летять у напрямку обласних центрів: Києва, Дніпра, Полтави та Черкас.
Повномасштабна війна в Україні триває 1 324-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.