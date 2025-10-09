Вибухи в Києві пролунали пізно ввечері 9 жовтня під час атаки ворожих безпілотників на столицю.

Факт вибухів підтвердив мер міста Віталій Кличко.

Вибухи в Києві сьогодні: що відомо

Кличко зазначив, що протиповітряна оборона працює над ліквідацією загрози у небі над Києвом.

Зараз дивляться

– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА, – зазначив Кличко.

Пізніше мер уточнив, що через масовану атаку дронів у столиці можуть спостерігатися перебої зі світлом та водопостачанням. Наразі працюють усі служби місті, вони готові оперативно реагувати.

Місцевих мешканців закликають перебувати в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що у небі України зараз перебуває декілька десятків ворожих ударних дронів. Основна маса з них фіксується на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Дрони летять у напрямку обласних центрів: Києва, Дніпра, Полтави та Черкас.

Повномасштабна війна в Україні триває 1 324-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.