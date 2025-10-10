Втрати ворога на 10 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 325-ту добу повномасштабної війни становлять 1 120 510 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 10 жовтня 2025

особового складу – близько 1 120 510 (+1 120) осіб;

танків – 11 246 (+5);

бойових броньованих машин – 23 339 (+14);

артилерійських систем – 33 547 (+13);

РСЗВ – 1 517;

засобів ППО – 1 225;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68 547 (+254);

крилатих ракет – 3 841;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 775 (+70);

спеціальної техніки – 3 973.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

