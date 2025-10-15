У Тернопільській області військові незаконно позбавляли людей волі, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.

На Тернопільщині військові позбавляли людей волі

Як повідомляє Нацполіція України, зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та були на реабілітації.

Так, у 27-річного жителя Тернополя вони відібрали автомобіль KIA та використовували його у власних цілях. На території Київської області поліцейські знайшли транспортний засіб.

Зараз дивляться

Одного з діючих військовослужбовців, який був на лікуванні, зловмисники перестріли на вулиці, силою посадили до мікроавтобуса та вивезли у невідомому напрямку. Його побили, погрожували зброєю та вимагали 50 тис. грн за звільнення.

Іншого мешканця Тернополя, застосовуючи сльозогінний газ, силоміць заштовхали у мікроавтобус і вивезли за місто. Там його роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед автівкою. Згодом побили та протягом трьох днів утримували у нелюдських умовах.

У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Під час обшуків у фігурантів вилучили мобільні телефони, транспортні засоби, зброю та інші речові докази.

Наразі сімом фігурантам оголошені підозри.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.