Ужгород — місто на Заході України, де зазвичай значно прохолодніше, ніж у південних регіонах країни. Через це погода тут швидко змінюється, і вже на початку осені стало досить прохолодно.

Коли увімкнуть опалення в Ужгороді, читайте в нашому матеріалі.

Що відомо про початок опалювального сезону в Ужгороді у 2025 році

Саме з огляду на погодні умови в міській раді ухвалили рішення про початок опалювального сезону в Ужгороді. З 2 жовтня заклади освіти, охорони здоров’я, культури та інші бюджетні установи Ужгорода офіційно розпочали подачу тепла.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Богдан Андріїв. У міській раді наголосили, що керівники освітніх, медичних та культурних закладів, а також інших бюджетних установ, можуть розпочинати подачу тепла за умови зниження температурного режиму нижче нормативного.

Коли розпочинається опалювальний сезон в Ужгороді 2025 у багатоквартирних будинках

Нагадаємо, що дату початку опалювального сезону в Україні визначає міська рада, при цьому подача тепла здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів №830.

Згідно з цією постановою, опалювальний сезон може розпочинатися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб поспіль опускається нижче +8° C. Це правило дозволяє забезпечити комфортні умови у закладах освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери, водночас оптимально розподіляючи ресурси енергопостачання.

Через удари Росії по енергетичній системі України зараз складна ситуація з газом. Саме тому громадян закликають економно використовувати енергоресурси. Ба більше, в окремих містах вже офіційно заявили, що опалювальний сезон не розпочнеться раніше 1 листопада.

Зокрема, таке рішення ухвалили в Умані через те, що НАК Нафтогаз виділив місту менше блакитного палива, ніж у мирний час, тож доводиться заощаджувати.

Міський голова Львова Андрій Садовий також заявив, що для проходження опалювального сезону в місті наразі не вистачає близько 10 млн кубів газу. Через цю нестачу місто змушене шукати альтернативні джерела теплопостачання. Тому, де це можливо, постачання тепла буде здійснюватися з використанням твердопаливних котлів.

