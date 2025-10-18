Після 4 тижнів блекауту: на Запорізькій АЕС розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНПП
На Запорізькій АЕС після 4-тижневого відключення було розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНПП.
На ЗАЕС почали ремонт: що відомо
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що почалися ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач до ЗНПП.
– Почалися роботи з ремонту пошкоджених ліній електропередач до ЗНПП після 4-тижневого відключення, після встановлення місцевих зон припинення вогню, щоб дозволити продовжити роботи, – повідомив він.
Гроссі зазначив, що відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захищеності регіону. Він наголосив, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, аби забезпечити реалізацію складного плану ремонту.
У Міненерго повідомили, що це вже 42-й раз від початку повномасштабного вторгнення, коли українські енергетики відновлюють лінії, які живлять станцію.
– Підключення ЗАЕС до української енергомережі та забезпечення її стабільної роботи українськими фахівцями є фундаментальними передумовами для запобігання будь-яким інцидентам та аваріям на найбільшому в Європі ядерному об’єкті, – йдеться у повідомленні.
Єдиною причиною безпрецедентних ризиків та загрози радіаційного інциденту в Європі є російська військова агресія, окупація української Запорізької АЕС та систематичні обстріли енергетичної інфраструктури України, зазначає відомство.
Нагадаємо, що 23 вересня Енергоатом повідомив про вже десятий з початку повномасштабного вторгнення блекаут на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією компанії, загарбники навмисно не підключають ЗАЕС до української енергосистеми.
Фото: Рафаель Гроссі