Україна та Європа готують план з 12 пунктів для припинення війни: що він передбачає
Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях фронту, відкидаючи відновлені вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна до США про те, щоб Київ поступився територіями в обмін на мирну угоду.
Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.
Пропозиція Європи і України для припинення війни
За інформацію джерел, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими.
Водночас Україна отримає гарантії безпеки, кошти на усунення збитків, завданих війною, і шлях до якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу.
Згідно із пропозиціями, санкції проти Росії планують поступово зняти, хоча близько $300 млрд заморожених резервів Центробанку повернуть тільки після того, як Москва погодиться внести свій внесок у післявоєнне відновлення України.
Проте обмеження проти Росії відновлять у разі повторного нападу.
За словами людей, знайомих із ситуацією, Рада з питань миру під головуванням президента США Дональда Трампа контролюватиме реалізацію запропонованого плану.
Як стверджують джерела, Москва і Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, проте Європа та Україна юридично не визнають їх російськими.
Співрозмовники попередили журналістів, що деталі плану перебувають на стадії остаточного доопрацювання і можуть змінитися.
Будь-яка пропозиція повинна бути схвалена Вашингтоном, а європейські офіційні особи можуть приїхати в США на цьому тижні, додали джерела.
Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Москва і Київ повинні зупинитися на наявних лініях фронту.