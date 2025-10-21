Європейські країни працюють з Україною над пропозицією з 12 пунктів щодо припинення війни Росії на нинішніх лініях фронту, відкидаючи відновлені вимоги кремлівського диктатора Володимира Путіна до США про те, щоб Київ поступився територіями в обмін на мирну угоду.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

Пропозиція Європи і України для припинення війни

За інформацію джерел, пропозиції передбачають повернення всіх депортованих дітей в Україну та обмін полоненими.

Зараз дивляться

Водночас Україна отримає гарантії безпеки, кошти на усунення збитків, завданих війною, і шлях до якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу.

Згідно із пропозиціями, санкції проти Росії планують поступово зняти, хоча близько $300 млрд заморожених резервів Центробанку повернуть тільки після того, як Москва погодиться внести свій внесок у післявоєнне відновлення України.

Проте обмеження проти Росії відновлять у разі повторного нападу.

За словами людей, знайомих із ситуацією, Рада з питань миру під головуванням президента США Дональда Трампа контролюватиме реалізацію запропонованого плану.

Як стверджують джерела, Москва і Київ почнуть переговори про управління окупованими територіями, проте Європа та Україна юридично не визнають їх російськими.

Співрозмовники попередили журналістів, що деталі плану перебувають на стадії остаточного доопрацювання і можуть змінитися.

Будь-яка пропозиція повинна бути схвалена Вашингтоном, а європейські офіційні особи можуть приїхати в США на цьому тижні, додали джерела.

Після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Москва і Київ повинні зупинитися на наявних лініях фронту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.