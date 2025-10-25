РФ застосовує реактивні КАБи поодинокими випадками у різних регіонах, зокрема на Одещині, Миколаївщині та Полтавщині, перевіряючи ефективність і реакцію Сил оборони. Водночас наразі ці керовані авіабомби можуть бути перехоплені засобами протиповітряної оборони.

У Повітряних силах прокоментували застосування КАБів на Одещині

В етері Суспільне. Студія 25 жовтня начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це та сама бомба, випущена з літака Су-34. За його словами, за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони.

– Учора Повітряне командування “Південь” підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю, який саме це тип — встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків, — розповів військовослужбовець.

Він закликав не підіймати градус напруги, зазначивши, що РФ застосовує багато авіаційних засобів ураження й продовжує їх удосконалювати та збільшувати їх дальність. Проте, за його словами, Україна разом із західними партнерами також активно розвиває свої оборонні технології — війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.

Нагадаємо, що росіяни вперше атакували Одеську область керованими авіабомбами. Повітряні сили о 13:24 повідомили, що зафіксували керовані авіаційні бомби в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків. А приблизно о 13:33 пролунали вибухи.

