Бійці окремого штурмового полку Скеля зачистили село Єгорівка Дніпропетровської області від російської диверсійно-розвідувальної групи.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, опублікувавши відео з кадрами штурму.

Військові зачистили село Єгорівка від російської ДРГ

У полку Скеля розповіли, що в Єгорівку на Олександрівському напрямку зайшла велика група російської піхоти.

– Штурмові групи полку Скеля вирушили на зачистку. Росіяни до останнього сиділи в хатах і не виявили себе, навіть коли бачили поряд наших воїнів. Росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і дочищали вже впритул, – розповіли бійці.

Українські захисники знищили десятки окупантів у селі та на підступах до нього, а також відбили всі спроби ворога пробитися з оточення.

Наразі у Єгорівці немає російських військових. Після зачистки бійці штурмового полку Скеля підняли у селі український прапор.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби, 26 жовтня, на Олександрівському напрямку російські окупанти здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку Рибного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 342-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

