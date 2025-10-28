Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 28 жовтня: знищено 1060 окупантів та шість танків
Втрати ворога на 28 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 343-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 138 750 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 28 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 138 750 (+1060) осіб;
- танків – 11 299 (+6);
- бойових броньованих машин – 23 508 (+28);
- артилерійських систем – 34 044 (+8);
- РСЗВ – 1 529 (+2);
- засобів ППО – 1 230;
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);
- крилатих ракет – 3 880;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);
- спеціальної техніки – 3 984 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 343-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
