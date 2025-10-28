Втрати ворога на 28 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 343-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 138 750 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 28 жовтня 2025

особового складу – близько 1 138 750 (+1060) осіб;

танків – 11 299 (+6);

бойових броньованих машин – 23 508 (+28);

артилерійських систем – 34 044 (+8);

РСЗВ – 1 529 (+2);

засобів ППО – 1 230;

літаків – 428;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);

крилатих ракет – 3 880;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);

спеціальної техніки – 3 984 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 343-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.