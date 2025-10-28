Втрати ворога на 28 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 343-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 138 750 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 28 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 138 750 (+1060) осіб;
  • танків – 11 299 (+6);
  • бойових броньованих машин – 23 508 (+28);
  • артилерійських систем – 34 044 (+8);
  • РСЗВ – 1 529 (+2);
  • засобів ППО – 1 230;
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108);
  • крилатих ракет – 3 880;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 786 (+131);
  • спеціальної техніки – 3 984 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 343-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Події ночі: вибухи в Москві, землетрус у Туреччині та заява Міненерго
Головні новини ночі 28 жовтня вересня 2025 року: добірка подій

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.