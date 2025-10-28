В ніч на 28 жовтня у Москві лунали вибухи через атаку безпілотників, у Туреччині стався потужний землетрус, а міністерка енергетики України пояснила, від чого залежить ризик масштабного блекауту.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 28 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Москві

Пізно ввечері 27 жовтня прогриміли вибухи у Москві.

Зараз дивляться

Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили два безпілотники, що летіли у напрямку Москви. На місцях падіння уламків дронів працюють фахівці екстрених служб.

Більше подробиць щодо можливих наслідків атаки Собянін не повідомив.

Потужний землетрус у Туреччині

У Туреччині 27 жовтня стався сильний землетрус магнітудою 6,1 за шкалою Ріхтера.

Підземні поштовхи зафіксували увечері у місті Синдиргі (провінція Баликесір) приблизно о 22:48 за місцевим часом. Епіцентр залягав на глибині близько 6 км.

Поштовхи відчувалися у кількох сусідніх провінціях — зокрема в Ізмірі та Стамбулі. Після основного удару регіон продовжували турбувати афтершоки — найсильніший мав магнітуду 4,2.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що всі рятувальні підрозділи працюють у зоні стихії. Міністр охорони здоров’я Кемаль Мемішоглу заявив, що серйозних наслідків не зафіксовано.

Санкції Трампа послабили Росію

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиції України покращилися після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російських нафтових компаній Роснефть та Лукойл.

В інтерв’ю Bloomberg Стармер зазначив, що такі кроки суттєво вплинули на економіку Росії та підвищили шанси України у війні.

— Найбільшим досягненням я вважаю санкції проти великих нафтових компаній. Це мало глибокий вплив на економіку Росії, — сказав британський прем’єр.

Він також повідомив, що обговорював із Трампом питання тиску на Китай, щоб Пекін скоротив закупівлі російської нафти, а також можливість передачі Україні ракет великої дальності.

Стармер закликав європейських лідерів використати заморожені активи російського Центробанку для допомоги Україні.

Чи можливий масштабний блекаут в Україні

Ймовірність масштабного блекауту в Україні залежить від інтенсивності російських атак, ефективності ППО та рівня фізичного захисту енергооб’єктів.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, повний блекаут можливий лише за збігу кількох негативних чинників: масованих обстрілів, слабкої роботи ППО чи пошкодження захисних систем.

Вона наголосила, що ремонтні бригади працюють цілодобово, а українська енергосистема, попри чотири роки атак, продовжує функціонувати.

Міністерка також висловила сподівання, що найближчим часом Україна зможе відмовитися від стабілізаційних графіків відключень.

Крім того, Гринчук повідомила, що міжнародні партнери розширюють підтримку української енергосистеми, зокрема:

Німеччина збільшує внесок до фонду підтримки енергетики до 60 млн євро;

Норвегія готує допомогу для газового сектору;

інші країни вже шукають обладнання для передачі Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 343-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.