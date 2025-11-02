Оператори 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів 1 окремого центру Сил безпілотних систем завдали низки успішних ударів по енергетичній інфраструктурі окупантів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ.

Атаки на підстанції

Так, наші військові атакували електропідстанції ворога із застосуванням керованих ударних безпілотників FP-1.

Зараз дивляться

Дрони атакували підстанції Киснева-2, Перемога, Новодонбаська, Комунарська, Липецька та Черкаська, що живлять окуповану Луганську область.

Так, підстанція Киснева-2 знаходиться біля Алчевська. Після ураження там спалахнула масштабна пожежа. Підстанція Перемога розташована біля Довжанська. Підстанція Комунарська також біля Алчевська – після удару там почалася пожежа та піднявся стовп густого диму.

Підстанція Новодонбаська знаходиться у Ганнівці. Підстанція Черкаська – у населеному пункті Лозівське.

А Липецька електропідстанція розташована у населеному пункті Грязі Липецької області.

За результатами ударної роботи наших операторів, більша частина окупованої Луганщини залишилася без світла.

— Це є прямою відповіддю на атаки росіян по енергетичній інфраструктурі підконтрольної Україні частини Донецької області, — наголосили військові.

Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони вдарили по п’ятьох підстанціях. Загальна потужність уражених об’єктів становить 5066 МВА.

Ввечері 1 листопада пролунали вибухи у Желєзногорську Курської області. Місцеві жителі жалілися на проблеми зі світлом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.