Дрони атакували підстанції окупованої Луганщини та в РФ: військові показали кадри ураження
- Українські дрони атакували 5 електропідстанцій на окупованій Луганщині та одну підстанцію у Липецькій області РФ.
- Атаковані підстанції Киснева-2, Перемога, Новодонбаська, Комунарська, Липецька та Черкаська.
Оператори 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів 1 окремого центру Сил безпілотних систем завдали низки успішних ударів по енергетичній інфраструктурі окупантів.
Про це повідомляється у Telegram-каналі 14-го окремого полку БпАК СБС ЗСУ.
Атаки на підстанції
Так, наші військові атакували електропідстанції ворога із застосуванням керованих ударних безпілотників FP-1.
Дрони атакували підстанції Киснева-2, Перемога, Новодонбаська, Комунарська, Липецька та Черкаська, що живлять окуповану Луганську область.
Так, підстанція Киснева-2 знаходиться біля Алчевська. Після ураження там спалахнула масштабна пожежа. Підстанція Перемога розташована біля Довжанська. Підстанція Комунарська також біля Алчевська – після удару там почалася пожежа та піднявся стовп густого диму.
Підстанція Новодонбаська знаходиться у Ганнівці. Підстанція Черкаська – у населеному пункті Лозівське.
А Липецька електропідстанція розташована у населеному пункті Грязі Липецької області.
За результатами ударної роботи наших операторів, більша частина окупованої Луганщини залишилася без світла.
— Це є прямою відповіддю на атаки росіян по енергетичній інфраструктурі підконтрольної Україні частини Донецької області, — наголосили військові.
Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив, що українські дрони вдарили по п’ятьох підстанціях. Загальна потужність уражених об’єктів становить 5066 МВА.
Ввечері 1 листопада пролунали вибухи у Желєзногорську Курської області. Місцеві жителі жалілися на проблеми зі світлом.