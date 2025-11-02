Українські дрони Сил безпілотних систем (СБС) вразили п’ять підстанцій на території Росії. Загальна потужність уражених об’єктів становить 5066 МВА.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Українські дрони атакували 5 підстанцій у РФ

Напередодні Роберт Бровді натякнув, що Сили оборони України готують блекаути для росіян.

Впродовж цієї ночі дронами СБС атаковано п’ять підстанцій аж до Грязів (Липецької області), сукупною потужністю 5066 МВА. Одна із підстанцій уражена сумісними зусиллями з Силами спеціальних операцій.

– Працюють Птахи (дрони) 1 окремого Центру Сил безпілотних систем (трансформований 14 полк СБС). Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших стратегічних обʼєктах, про що шириться мережею й оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ, – наголосив Мадяр.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що вночі горіла підстанція 110 кВ у Курській області, ТЕЦ в Орлі, тягова підстанція 220 кВ у Липецькій області, і не тільки.

1 листопада дрони вдарили по електропідстанції в окупованому Алчевську, що на Луганщині. Містяни повідомляли про зникнення світла в кількох районах.

31 жовтня вночі пролунали вибухи у Владимирській області – під ударом опинилася електропідстанція.

16 жовтня дрони вдарили по підстанції ЛЕП Балашовська у Волгоградській області – без світла опинилися прилеглі населені пункти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за сиатуацією в містах.

