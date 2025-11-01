Пізно ввечері 1 листопада пролунали вибухи у Желєзногорську Курської області РФ. Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі світлом.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про низку вибухів у Желєзногорську через атаку дронів.

Вибухи у Желєзногорську 1 листопада: що відомо

За даними місцевих, перші дрони помітили близько 22:00. Над містом активно працювала російська протиповітряна оборона.

Станом на 22:50 місцеві нарахували над Желєзногорськом щонайменше 15 ударних дронів. За кілька хвилин повідомили про пожежу у місті після падіння уламків безпілотника.

Росіяни кажуть, що дрони вдарили по Желєзногорській підстанції – частина міста без світла, фіксуються проблеми із водопостачанням.

Желєзногорськ на карті

Місто Желєзногорськ розташоване поблизу адмінкордону між Курською та Орловською областями РФ.

1 листопада дрони атакували електропідстанцію в окупованому Алчевську, що на Луганщині. У місті також фіксуються проблеми зі світлом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше натякнув, що Сили оборони України готують блекаути для росіян.

31 жовтня вночі пролунали вибухи у Владимирській області – там атаковано електропідстанцію. Також вибухи лунали у Ярославлі — під ударом опинився нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.

16 жовтня дрони вдарили по підстанції ЛЕП Балашовська у Волгоградській області – без світла опинилися прилеглі населені пункти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за сиатуацією в містах.

