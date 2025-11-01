Пролунали вибухи у Желєзногорську РФ: частина міста без електрики та води
- Місто Желєзногорськ Курської області під масованою атакою дронів.
- Повідомляють про влучання в електропідстанцію, через що у місті частково зникла електрика.
Пізно ввечері 1 листопада пролунали вибухи у Желєзногорську Курської області РФ. Місцеві жителі повідомляють про проблеми зі світлом.
Місцеві Telegram-канали повідомляють про низку вибухів у Желєзногорську через атаку дронів.
Вибухи у Желєзногорську 1 листопада: що відомо
За даними місцевих, перші дрони помітили близько 22:00. Над містом активно працювала російська протиповітряна оборона.
Станом на 22:50 місцеві нарахували над Желєзногорськом щонайменше 15 ударних дронів. За кілька хвилин повідомили про пожежу у місті після падіння уламків безпілотника.
Росіяни кажуть, що дрони вдарили по Желєзногорській підстанції – частина міста без світла, фіксуються проблеми із водопостачанням.
Желєзногорськ на карті
Місто Желєзногорськ розташоване поблизу адмінкордону між Курською та Орловською областями РФ.
1 листопада дрони атакували електропідстанцію в окупованому Алчевську, що на Луганщині. У місті також фіксуються проблеми зі світлом.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді раніше натякнув, що Сили оборони України готують блекаути для росіян.
31 жовтня вночі пролунали вибухи у Владимирській області – там атаковано електропідстанцію. Також вибухи лунали у Ярославлі — під ударом опинився нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС.
16 жовтня дрони вдарили по підстанції ЛЕП Балашовська у Волгоградській області – без світла опинилися прилеглі населені пункти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за сиатуацією в містах.