Агенти українського партизанського руху АТЕШ здійснили успішну диверсію на залізниці в районі Новочеркаська Ростовської області. Внаслідок диверсії порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом ворога.

Про це йдеться у Telegram-каналі руху АТЕШ.

Диверсія на залізничному вузлі Новочеркаська

Даний залізничний вузол у Новочеркаську є ключовим для перекидання росіянами боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок фронту. Саме через Новочеркаськ російські окупанти регулярно везуть снаряди для артилерії та ракети для систем залпового вогню.

Диверсія на залізничному вузлі у Новочеркаську призвела до ланцюгових затримок у постачанні зброї окупантам, наголошують в АТЕШ.

– Порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст і боєздатності ворожих частин, – зауважили партизани.

Раніше партизанський рух Атеш у 82 мотострілецькому полку Збройних сил РФ допомогли Силам оборони України зірвати наступ ворога під Вовчанськом у Харківській області.

1 жовтня повідомлялося, що партизани руху АТЕШ вивели з ладу залізницю, по якій росіяни перевозять дрони-камікадзе Шахед із заводу в Єлабузі до зони бойових дій.

30 вересня агенти партизанського руху Атеш провели чергову диверсію проти окупантів – допомогли українським військовим знищити на Запорізькому напрямку російський комплекс зв’язку П-260Т Редут-2УС.

