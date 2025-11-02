Лунають вибухи в окупованому Шахтарську на Донеччині: дрони атакували нафтобазу
- Про потужні вибухи під час атаки БПЛА повідомляють в окупованому Шахтарську на Донеччині.
- Під ударом місцева нафтобаза.
Пролунали вибухи у Шахтарську на Донеччині. Нам окупованим містом фіксуються ударні дрони.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.
Вибухи у Шахтарську сьогодні, 2 листопада: що відомо
Місцеві жителі повідомляють про атаку дронів на нафтобазу у Шахтарську. На відеокадрах видно яскраву заграву та лунає потужний вибух.
Окупований Шахтарськ на карті
Місто Шахтарськ знаходиться на схід від Донецька.
У середині квітня 2014 року міський голова Шахтарська Олександр Наумович підтримав вимоги про надання особливих умов регіону. Тоді ж з будівлі міськради зняли державний прапор України та встановили прапор самопроголошеної “ДНР”.
21 вересня 2014 року українські війська вимушено відійшли з міста.
Нагадаємо, що вчора пізно ввечері українські дрони СБУ у взаємодії з іншими Силами безпеки атакували нафтоналивну інфраструктуру у порту Туапсе Краснодарського краю. Безпілотники поцілили у танкер та інфраструктуру термінала. Зафіксовано п’ять влучань.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.
