Бійці Військово-морських сил ЗСУ атакували російський елітний спецпідрозділ, який перебував на буровій установці Сиваш.

Про це повідомляють у Facebook ВМС.

У Чорному морі атаковано спецпідрозділ росіян

Який саме елітний спецпідрозділ росіян став ціллю атаки, не уточнюється.

Унаслідок удару українським захисникам вдалося знищити технічні засоби розвідки та спостереження окупантів та розрахунок протитанкового ракетного комплексу.

– Намагаючись видати чергову поразку за перемогу, росіяни поширюють відео нібито знищення катеру ВМС ЗС України боєприпасом Ланцет, у той час коли насправді нами було успішно застосовано дрон-камікадзе, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня ВМС ЗСУ завдали ракетних ударів по двох важливих енергетичних об’єктах у Росії – Орловській ТЕЦ та підстанції Новобрянська.

Для атак використовували ракети Нептун.

За даними українських військових, обидві цілі забезпечували електроенергією підприємства, пов’язані з військовою промисловістю, тому їхнє ураження стало суттєвим ударом по логістиці російських військ.

Інформація про ураження підстанції Новобрянська, розташованої поблизу Брянська, почала поширюватися в ніч на 29 жовтня.

Аналогічні повідомлення про Орловську ТЕЦ з’явилися 31 жовтня. Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що об’єкт був пошкоджений через падіння уламків дронів.

Орловська ТЕЦ є одним із ключових джерел електро- та теплопостачання регіону, забезпечуючи до 40% потреб Орловської області в електриці та 65% міста Орел у теплі.

Підстанція Новобрянська входить до числа найбільших енергетичних вузлів Центрального федерального округу та пов’язана з трьома АЕС – Курською, Смоленською і Нововоронезькою.

