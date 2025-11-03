ВМС Украины нанесли удар по платформе РФ Сиваш — уничтожены ПТРК и техника врага
Бойцы Военно-морских сил ВСУ атаковали российское элитное спецподразделение, которое находилось на буровой установке Сиваш.
Об этом сообщается в Facebook ВМС.
В Черном море атаковано спецподразделение россиян
Какое именно элитное спецподразделение россиян стало целью атаки, не уточняется.
В результате удара украинским защитникам удалось уничтожить технические средства разведки и наблюдения оккупантов и расчет противотанкового ракетного комплекса.
— Пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом Ланцет, в то время как на самом деле нами был успешно применен дрон-камикадзе, — говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе ВМС ВСУ нанесли ракетные удары по двум важным энергетическим объектам в России — Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска.
Для атак использовали ракеты Нептун.
По данным украинских военных, обе цели обеспечивали электроэнергией предприятия, связанные с военной промышленностью, поэтому их поражение стало существенным ударом по логистике российских войск.
Информация об поражении подстанции Новобрянская, расположенной вблизи Брянска, начала распространяться в ночь на 29 октября.
Аналогичные сообщения об Орловской ТЭЦ появились 31 октября. Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что объект был поврежден из-за падения обломков дронов.
Орловская ТЭЦ является одним из ключевых источников электро- и теплоснабжения региона, обеспечивая до 40% потребностей Орловской области в электричестве и 65% города Орел в тепле.
Подстанция Новобрянская входит в число крупнейших энергетических узлов Центрального федерального округа и связана с тремя АЭС – Курской, Смоленской и Нововоронежской.