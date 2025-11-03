Бойцы Военно-морских сил ВСУ атаковали российское элитное спецподразделение, которое находилось на буровой установке Сиваш.

Об этом сообщается в Facebook ВМС.

В Черном море атаковано спецподразделение россиян

Какое именно элитное спецподразделение россиян стало целью атаки, не уточняется.

В результате удара украинским защитникам удалось уничтожить технические средства разведки и наблюдения оккупантов и расчет противотанкового ракетного комплекса.

— Пытаясь выдать очередное поражение за победу, россияне распространяют видео якобы уничтожения катера ВМС ВС Украины боеприпасом Ланцет, в то время как на самом деле нами был успешно применен дрон-камикадзе, — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе ВМС ВСУ нанесли ракетные удары по двум важным энергетическим объектам в России — Орловской ТЭЦ и подстанции Новобрянска.

Для атак использовали ракеты Нептун.

По данным украинских военных, обе цели обеспечивали электроэнергией предприятия, связанные с военной промышленностью, поэтому их поражение стало существенным ударом по логистике российских войск.

Информация об поражении подстанции Новобрянская, расположенной вблизи Брянска, начала распространяться в ночь на 29 октября.

Аналогичные сообщения об Орловской ТЭЦ появились 31 октября. Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что объект был поврежден из-за падения обломков дронов.

Орловская ТЭЦ является одним из ключевых источников электро- и теплоснабжения региона, обеспечивая до 40% потребностей Орловской области в электричестве и 65% города Орел в тепле.

Подстанция Новобрянская входит в число крупнейших энергетических узлов Центрального федерального округа и связана с тремя АЭС – Курской, Смоленской и Нововоронежской.

