У Генеральному штабі повідомили, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Про це заявив Українській правді речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Жоден з підрозділів ЗСУ не перебуває в оточенні

– На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні. Підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики, – зазначив він.

За словами Ковальова, стан справ у Покровську залишається складним, проте наразі проводиться комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їх знищення та витіснення російських окупантів з міста.

Угруповання військ Схід станом на 19:00 вівторка поінформувало, що на Покровському напрямку з початку доби ворог здійснив 27 спроб витіснити українські підрозділи з займаних позицій.

Відомо, що Сили оборони відбивають атаки ворога, зокрема вже відбито 23 штурмові спроби.

У Покровську тривають пошуково-ударні дії, а також координована робота всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.

– Повідомляється, що ворог зазнає втрат, оточення міста немає. Логістика, хоч і ускладнена, але забезпечується, – поінформували військові.

До операцій із виявлення й знищення російських сил у Покровську залучені оператори Сил безпілотних систем, штурмові підрозділи, групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.

