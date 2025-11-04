Немає оточення Сил оборони у Покровську чи Мирнограді – Генштаб
- У Генштабі спростували інформацію про оточення ЗСУ у Покровсько-Мирноградській агломерації.
- У Покровську тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських сил.
У Генеральному штабі повідомили, що жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.
Про це заявив Українській правді речник Генштабу майор Андрій Ковальов.
Жоден з підрозділів ЗСУ не перебуває в оточенні
– На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні. Підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики, – зазначив він.
За словами Ковальова, стан справ у Покровську залишається складним, проте наразі проводиться комплексна операція з виявлення ворожих сил у міській забудові, їх знищення та витіснення російських окупантів з міста.
Угруповання військ Схід станом на 19:00 вівторка поінформувало, що на Покровському напрямку з початку доби ворог здійснив 27 спроб витіснити українські підрозділи з займаних позицій.
Відомо, що Сили оборони відбивають атаки ворога, зокрема вже відбито 23 штурмові спроби.
У Покровську тривають пошуково-ударні дії, а також координована робота всіх підрозділів Сил безпеки та оборони України.
– Повідомляється, що ворог зазнає втрат, оточення міста немає. Логістика, хоч і ускладнена, але забезпечується, – поінформували військові.
До операцій із виявлення й знищення російських сил у Покровську залучені оператори Сил безпілотних систем, штурмові підрозділи, групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.