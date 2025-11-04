Навіть 25 звітів не допоможуть, якщо ЄС не зніме блокаду Угорщини: політолог про звіт Єврокомісії

Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення за 2025 рік, в якому відзначила відданість України європейському шляху та її вражальну стійкість, попри повномасштабну війну.

Водночас у документі наголошується на необхідності подальшого й послідовного прогресу в боротьбі з корупцією, а також зазначаються випадки можливого тиску на громадських активістів.

Факти ICTV розпитали у керівника політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігоря Рейтеровича про те, як можна оцінити звіт Єврокомісії, чи відповідає ця оцінка реальному стану реформ та які є реальні небезпеки для України.

Звіт Єврокомісії: Україна – одна з країн, яка продемонструвала найбільший прогрес

Оприлюднений Європейською комісією звіт охоплює період із 1 вересня 2024 року до 1 вересня 2025 року.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, звіт Єврокомісії щодо України можна позитивно оцінити, тому що він дійсно непоганий. Експерт зазначив, що Україна потрапила в перелік цих чотирьох країн, які продемонстрували найбільший прогрес.

Він вважає, що з політичного погляду – це гарний документ, який показує, що Європейський Союз на боці України, підтримує нашу євроінтеграцію і готовий надавати нам необхідне.

Звіт Єврокомісії: які є критичні моменти для України

– Але там є все-таки критичні моменти. І ці критичні моменти є достатньо серйозними, – звернув увагу Ігор Рейтерович.

За його словами, можливо, ці пункти вони не так детально виписані, але вони достатньо показали і про верховенство права, і про антикорупційну діяльність, і про питання, пов’язані з громадянським суспільством.

По-друге, вважає експерт, всі ці звіти мають гарний вигляд з погляду бюрократії та нормативно-правового регулювання щодо руху України в Європейський Союз.

Але варто розуміти, що водночас Україна не зможе повною мірою цим звітом скористатися, оскільки наша подальша інтеграція заблокована Угорщиною. Це головна проблема, наголосив політолог.

На його думку, можна ще 25 таких звітів написати, але якщо Україна не матиме реальної підтримки на рівні країн Європейського Союзу щодо нашої інтеграції, то ці документи просто не матимуть жодної цінності.

У такій ситуації – це найголовніша проблема. Це добре для подальших років України, але поки не буде розв’язано питання з Угорщиною, то це не має великого значення загалом, переконаний Рейтерович.

Звіт Єврокомісії: чи готовий ЄС до прийняття нових країн

З погляду розширення звіт свідчить про те, що Європейський Союз готовий до прийняття нових членів, звернув увагу політолог.

– І в принципі відповідно до тих правил, які діють в ЄС, ті країни, які там є, Албанія, Чорногорія, Україна, Молдова, могли б стати членами Європейського Союзу до 2030 року. Це є цілком прийнятним варіантом, зокрема для України, – припустив Рейтерович.

Експерт зазначив, що з цього погляду претензій до Європи і Єврокомісії немає. За його словами, вони виконували свою роботу, вказали на всі важливі моменти, опублікували цей матеріал та інше.

– Але тепер питання у спроможності Європейської комісії, зокрема рухати всю історію конкретно щодо України, – наголосив політолог.

Наприклад, якщо з Албанією, Чорногорією та Молдовою все очевидно, то з Україною – ні, переконаний експерт. Вони повинні спочатку розв’язати це питання, а потім говорити вже про щось інше, резюмував Ігор Рейтерович.

У вівторок, 4 листопада, після оприлюднення звіту Єврокомісії президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна зможе стати повноправним членом ЄС до 2030 року.

