Карта бойових дій на 5 листопада 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали одного ракетного та 35 авіаційних ударів, застосували шість ракет та скинули 57 керованих авіабомб.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни залучили для ураження 3 029 дронів-камікадзе та здійснили 3 668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Детальніше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація зараз, дивіться на картах бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 5 листопада 2025
Втрати ворога на 5 листопада 2025
- особового складу – близько 1 146 570 (+900) осіб;
- танків – 11 329 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 535 (+3);
- артилерійських систем – 34 273 (+24);
- РСЗВ – 1 535;
- засобів ППО – 1 237 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 78 258 (+398);
- крилатих ракет – 3 918;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 574 (+138);
- спеціальної техніки – 3 990.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
