День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відтепер відзначатимуть 8 листопада.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

День Десантно-штурмових військ ЗСУ: нова дата

– Маємо честь повідомити, що відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада – як і має бути за Новоюліанським календарем. 8 листопада, Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом, невипадково є Днем ДШВ ЗСУ.

Святий Михаїл – старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх, – йдеться у дописі.

Відповідний указ президента України № 817/2025 від 4 листопада вже набув чинності.

У ДШВ нагадали, що бійці цього роду військ дають відсіч окупантам із РФ по всій лінії фронту – від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини.

Друзі ДШВ – як підтримати українських десантників

Друзі ДШВ – це онлайн-платформа, де кожен охочий може зробити внесок на підтримку Десантно-штурмових військ.

Проєкт створено для стабільної та довготривалої допомоги українським захисникам, щоб вони мали сучасні дрони, комплекси РЕБ та інше необхідне озброєння для виконання бойових завдань.

Власною участю можна продемонструвати, що українська армія – це сила та мотивація. Щоб приєднатися до Десантно-штурмових військ, достатньо подати заявку на сайті та пройти підготовку.

