Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо відсторонення з посад міністра юстиції та міністра енергетики після операції Мідас та просить депутатів Верховної Ради підтримати його.

Зеленський про рішення відсторонити міністра юстиції та міністра енергетики

На думку президента України, міністр юстиції Герман Галущенко та міністр енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах після розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці.

– Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, – зазначив він.

Він попросив депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви.

– І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми, – сказав Зеленський.

Водоночас незабаром після заяви президента стало відомо, що Гринчук та Галущенко вже написали заяви про звільнення.

До того ж Зеленський проінформував, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо Енергоатома. Однак він не назвав імен.

У свою чергу премʼєр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що на позачерговому засіданні Кабінет міністрів України вніс на розгляд Ради національної безпеки та оборони України пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Нагадаємо, 10 листопада в НАБУ заявили про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції у сфері енергетики, у межах якої відбулося понад 70 обшуків.

Відомство оприлюднило записи розмов фігурантів із кодовими іменами та стверджує, що до схеми увійшли: Рокет, який був радником ексміністра енергетики, а нині – очільника Мін’юсту Германа Галущенка; Тенор, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатома; відомий бізнесмен та ще четверо осіб. Загалом їм вдалося “відмити” $100 млн.

В Енергоатомі заявили, що повністю співпрацюють зі слідчими органами, сприяють прозорому розслідуванню та надають усі запитувані правоохоронцями матеріали.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що ані вона, ані попередній очільник відомства Герман Галущенко не мали радника на ім’я Ігор Миронюк, який фігурує у розслідуванні під псевдо Рокет.

Вона додала, що Енергоатом не перебуває під безпосереднім управлінням Міненерго, проте відомство “реагуватиме відповідно до результатів розслідування”.

В Офісі президента прокоментували розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики та наголосили, що для всіх причетних “має бути невідворотність покарання”.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що необхідні “результативні дії” та невідворотне покарання усіх причетних до схем в енергетичній галузі.

10 листопада вранці Українська правда із посиланням на джерела повідомила, що співробітники НАБУ провели обшуки в бізнесмена та співвласника фірми Квартал 95 Тимура Міндіча.

За даними видання, сам він за декілька годин до цього залишив Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що не мають доступу до інформації щодо виїзду бізнесмена.

УП також повідомила, що перший заступник очільника САП Андрій Синюк мав доступ до резонансних справ і нібито проводив “законспіровані зустрічі”перед виїздом Міндіча.

