Уряд України провів позачергове засідання та ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Уряд відсторонив Германа Галущенка

За словами прем’єрки, під час ранкового засідання Кабінету міністрів 12 листопада ухвалили рішення тимчасово усунути Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра юстиції.

Зараз дивляться

Виконання обов’язків глави відомства покладено на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Нагадаємо, 10 листопада Верховна Рада оприлюднила проєкт постанови №14200 про звільнення Галущенка Германа з посади міністра юстиції України.

Того ж дня детективи провели обшуки в офісах Енергоатому, у бізнесмена Тимура Міндіча та в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За даними слідства, йдеться про ймовірні корупційні схеми, “чорну бухгалтерію” та відмивання коштів.

Наглядова рада Енергоатому вже скликала спеціальне засідання через підозри у зловживаннях. Розслідування ведуть НАБУ та САП.

У Мін’юсті підтвердили, що за участі Германа Галущенка проводилися слідчі дії в межах кримінального провадження.

Відомство наголосило, що міністр співпрацює з правоохоронцями для забезпечення об’єктивного та неупередженого розслідування.

Реакція Германа Галущенка

Після повідомлення про відсторонення Герман Галущенко публічно прокоментував рішення уряду на своїй сторінці у Facebook.

Міністр заявив, що погоджується з необхідністю ухвалення політичного рішення та вважає тимчасове відсторонення цивілізованим кроком.

— Говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь, — написав Галущенко.

Політик також наголосив, що готовий співпрацювати зі слідством і має намір довести свою невинуватість у встановленому законом порядку.

— Вважаю, що відсторонення на час розслідування — це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію, – додав Галущенко.

Фото: Міненергетики

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.