ЗАЕС уперше за пів року підключили до резервного живлення – МАГАТЕ
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що лінію електропередачі 330 кВ Феросплавна-1 відновлено та знову під’єднано до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Про це йдеться у дописі Міжнародного агентства з атомної енергії у соцмережі X (Twitter).
ЗАЕС підключена до резервного живлення
За словами Гроссі, це забезпечило станцію необхідним резервним живленням уперше за шість місяців.
– Разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ Дніпровська, це хороший день для ядерної безпеки, – наголосив керівник МАГАТЕ.
Запорізька АЕС, яка має шість енергоблоків типу ВВЕР-1000 загальною потужністю 6 000 МВт, з часу її окупації у березні 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.
Нагадаємо, 7 листопада поблизу окупованої ЗАЕС набуло чинності тимчасове локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ.
Це було зроблено з метою ремонту пошкодженої лінії електропередач Феросплавна-1 поблизу Запорізької АЕС.