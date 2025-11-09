Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що лінію електропередачі 330 кВ Феросплавна-1 відновлено та знову під’єднано до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Про це йдеться у дописі Міжнародного агентства з атомної енергії у соцмережі X (Twitter).

ЗАЕС підключена до резервного живлення

За словами Гроссі, це забезпечило станцію необхідним резервним живленням уперше за шість місяців.

– Разом із відновленням минулого місяця лінії 750 кВ Дніпровська, це хороший день для ядерної безпеки, – наголосив керівник МАГАТЕ.

Запорізька АЕС, яка має шість енергоблоків типу ВВЕР-1000 загальною потужністю 6 000 МВт, з часу її окупації у березні 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.

Нагадаємо, 7 листопада поблизу окупованої ЗАЕС набуло чинності тимчасове локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ.

Це було зроблено з метою ремонту пошкодженої лінії електропередач Феросплавна-1 поблизу Запорізької АЕС.

