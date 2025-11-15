Російські окупанти ймовірно розстріляли двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя Пологівського району Запорізької області за кілька кілометрів від Гуляйполя.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Розстріл українських військових у Запорізькій області: що відомо

— Із соцмереж стало відомо, що ворог ймовірно розстріляв двох українських військовослужбовців на околицях Затишшя. Це ще один свідомий крок РФ, спрямований на залякування та демонстративне нехтування нормами міжнародного гуманітарного права. Такі вбивства не є поодинокими випадками — вони формують системний характер злочинної поведінки держави-агресора, — написав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що вбивство військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, яке кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Зараз дивляться

— Я вже направив офіційні листи до МКЧХ та ООН. Міжнародна спільнота повинна негайно реагувати на такі системні грубі порушення з боку Росії, — зазначив Лубінець.

Також Омбудсман закликав громадян, які стали свідком, або мають будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, негайно повідомити про це на гарячу лінію Омбудсмана України за номером 0800501720 та до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Запорізькому напрямку залишається напруженою, і українським силам оборони довелося здійснити низку тактичних переміщень.

Пізно ввечері 11 листопада підрозділи Сил оборони перемістилися на більш вигідні рубежі в районі Рівнопілля.

За даними командування, рішення про відхід було ухвалено після потужного комплексного вогневого ураження позицій українських бійців, що могло загрожувати життю особового складу.

Також повідомлялося, що українським захисникам довелося залишити позиції біля п’яти населених пунктів у Запорізькій області — Новоуспенівського, Нового, Охотничого, Успенівки та Новомиколаївки.

Це стало вимушеним кроком у межах стабілізації оборонної лінії та реагування на зміну бойової обстановки.

Згодом Сили оборони Півдня поінформували про чергове тактичне переміщення — підрозділи ЗСУ були виведені з Нововасилівського.

Як пояснили військові, відхід відбувся у зв’язку з перегрупуванням бойових порядків, зміною конфігурації лінії зіткнення та необхідністю збереження життя українських воїнів.

Підрозділи зайняли більш вигідні та підготовлені оборонні позиції.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.