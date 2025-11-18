Міжнародні організації продовжують надавати фінансову підтримку громадянам України, які постраждали від війни. Програму реалізують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів.

Хто зможе отримати грошову допомогу з 1 грудня від міжнародних організацій, читайте в нашому матеріалі.

Грошова допомога українцям: кому надається підтримка

Хто може отримати допомогу:

внутрішньо переміщені особи,

пенсіонери,

багатодітні родини,

люди з інвалідністю,

мешканці прифронтових або деокупованих територій,

ті, хто втратив житло.

Першочергово фінансову підтримку отримують: малозабезпечені родини, самотні літні люди, жінки, які виховують дітей без підтримки, та сім’ї з дітьми з інвалідністю.

Міжнародні організації, що надають допомогу з 1 грудня 2025 року:

ЮНІСЕФ

УВКБ ООН

Всесвітня продовольча програма ООН

Міжнародний комітет Червоного Хреста

Товариство Червоного Хреста України

Red Rose CDS Limited

Благодійна організація Людина в біді

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

ACTED

Handicap International

Карітас Україна

Допомога від міжнародних організацій: як отримати у грудні

Виплати надаються вразливим категоріям населення переважно на три місяці, іноді з можливістю продовження до шести. Кошти перераховуються на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти.

Реєстрація відбувається через оголошення на сторінках благодійних організацій у Facebook: дехто надає онлайн-форми, інші приймають заявки офлайн.

Офіційні організації ніколи не просять паролі банківських карток або спеціальні коди. Не передавайте цю інформацію стороннім особам, щоб уникнути шахрайства.

Перед поданням заявки перевіряйте інформацію на офіційних сайтах благодійних організацій або міжнародних фондів.

Багато організацій співпрацюють із міськими та селищними адміністраціями, які передають списки людей у складних життєвих обставинах, щоб допомога дійшла саме до тих, хто її потребує.

Варіанти грошової допомоги для українців у грудні 2025 року

Норвезька рада у справах біженців (NRC)

Допомагає внутрішньо переміщеним особам та мешканцям прифронтових територій.

Виплата: 2 200 грн на члена родини щомісяця протягом трьох місяців.

Прийом заявок тимчасово призупинено.

Гаряча лінія: 0 800 302 007

На сторінці у Facebook NRC відзвітували про розміри виплат. Так, з лютого 2022 року понад пів мільйона людей в Україні отримали грошову допомогу від NRC. За цей час проведено сім раундів прийому заявок на фінансову підтримку – один у 2022 році, один у 2023-му, два у 2024-му та три у 2025-му. Окрім планових виплат, NRC також надає екстрену допомогу під час раптових криз, таких як обстріли або вимушене переміщення.

Програма грошової допомоги є гуманітарною ініціативою для тих, хто постраждав від війни або змушений покинути свій дім. Вона дає можливість самостійно забезпечувати основні потреби – їжу, житло, одяг тощо.

Кожен отримувач сам вирішує, на що витратити кошти. Найчастіше допомога використовується для купівлі продуктів, засобів гігієни та оплати оренди житла. Найбільша кількість отримувачів зареєстрована у Харківській та Херсонській областях.

Три програми від ЮНІСЕФ

У 2025 році ЮНІСЕФ реалізує три напрями грошової підтримки.

Багатоцільова програма грошової допомоги для сімей із дітьми

Вона спрямована на домогосподарства, які постраждали через загострення бойових дій або були змушені евакуюватися. Потенційних отримувачів визначають спільно з місцевою владою та гуманітарними організаціями.

Реєстрацію та оцінку потреб здійснюють партнери ЮНІСЕФ. Для сімей, що пережили вимушену евакуацію, використовуються дані попереднього масштабного відбору у зоні до 50 км від лінії фронту.

Через обмежені ресурси не всі постраждалі домогосподарства можуть отримати фінансову підтримку, адже частину сімей допомогою забезпечують інші організації.

Сума допомоги становить 10 800 грн на одну людину на три місяці, але не більше пʼяти отримувачів у родині (із них максимум двоє дорослих). У разі ракетного удару або застосування вибухової зброї кількість отримувачів може збільшуватися до семи.

Програма підтримки родин, що постраждали від ракетних ударів чи вибухової зброї

Це виплата для домогосподарств, у яких хтось був поранений або загинув через такі інциденти. Фінансова допомога є частиною комплексного супроводу в межах дитячого захисту й може поєднуватися з психологічними та іншими послугами.

Право на виплату визначають фахівці партнерських організацій ЮНІСЕФ після індивідуальної оцінки випадку. Сума становить 16 700 грн на домогосподарство.

Програма зимової грошової допомоги для сімей із дітьми

Вона охоплює родини, що живуть у 10-кілометровій зоні біля фронту, а також малозабезпечені та вразливі домогосподарства в радіусі 10–50 км. Пріоритет отримують сім’ї з одним із батьків, багатодітні родини та домогосподарства, де є діти з інвалідністю.

Програма діє у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.



Виплати проводяться на основі вже створеної бази реєстрації у 50-кілометровій зоні. Якщо сім’я відповідає умовам, вона отримає 19 400 грн – фіксовану суму, незалежно від кількості членів. Ці кошти призначені для підготовки до холодного сезону, а саме на тепло й електроенергію.

Наразі додаткової реєстрації не передбачено. У разі відсутності виплати від ЮНІСЕФ сім’ї можуть звертатися по допомогу до інших організацій, що працюють у цих регіонах.

У 2025 році ЮНІСЕФ більше не надає допомогу паливом чи іншими матеріальними ресурсами для зими.

– Будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв! ЮНІСЕФ наразі не проводить реєстрацію на програми допомоги чи роздачу подарункових наборів через соцмережі чи онлайн! – повідомили на сайті організації.

ACTED

Підтримка людей з інвалідністю у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.

Необхідний рахунок в Ощадбанку.

Гаряча лінія: 0 800 336 936

Handicap International

Підтримка ВПО, людей, що старші 65 років, із доходом менше 3 000 грн, осіб з інвалідністю, багатодітних родин, самотніх пенсіонерів, вагітних жінок і матерів-годувальниць.

Виплата: 2 200 грн на людину щомісяця протягом трьох місяців.

Грошова допомога українцям від УВКБ ООН у грудні

Екстрена фінансова підтримка надається людям, які опинилися в терміновій потребі після ракетних ударів або вимушеної евакуації протягом останнього місяця та внесені до списків, сформованих громадами чи місцевою владою.

На допомогу можуть претендувати:

особи, житло яких зазнало пошкоджень унаслідок обстрілів;

люди, чиє помешкання стало непридатним для проживання через бойові дії;

домогосподарства, що залишилися вдома, але не можуть впоратися з різким зростанням витрат або втратою доходу через війну;

сім’ї, які втратили близького родича внаслідок воєнних дій;

домогосподарства, у яких один із членів був госпіталізований або потребує лікування через наслідки війни;

люди, евакуйовані з населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація;

особи, внесені до перевірених списків евакуйованих або постраждалих, поданих місцевими органами влади.

Під час реєстрації заявники, які відповідають критеріям, повинні мати:

реєстраційний номер платника податків (ІПН);

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, із правильним написанням імені;

довідку ВПО (за наявності);

IBAN гривневого рахунку основного заявника;

свідоцтва про народження дітей;

документи про опікунство, якщо це стосується дітей і потрібно підтвердити родинний зв’язок;

медичний висновок – у разі інвалідності або захворювання, яке може впливати на доступ до послуг (якщо такий документ є).

Грошова допомога з 1 грудня від Червоного Хреста

Підтримка малозабезпечених сімей, ВПО, самотніх матерів, людей із дитячою інвалідністю, пенсіонерів без доходу, родин, які доглядають за хворими дітьми.

Виплата: 2 500 грн на місяць із можливістю продовження.

Гарячі лінії: Товариство Червоного Хреста України — 0 800 332 656, Міжнародний комітет Червоного Хреста – 0 800 300 155.

На сторінці у Facebook організації повідомили, що розпочато прийом заявок на першу хвилю програми REDpreneur Women – ініціативи, спрямованої на підтримку ветеранок, які хочуть розвивати власний бізнес або створювати соціальні проєкти в Україні.

До участі запрошуються жінки-ветеранки віком від 18 років, які вже завершили військову службу та мають намір започаткувати чи розширити свою справу.

Програму впроваджує Український Червоний Хрест у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом, Міністерством у справах ветеранів України та Українським ветеранським фондом за підтримки фонду Neighbour in Need та Austrian Development Agency. Освітня й менторська складові реалізуються разом з Ukrainian Future Business Incubator у межах міжнародної платформи REDpreneur.

Учасниці програми отримають:

бізнес-освіту, що поєднує теоретичні знання та практичні інструменти;

тренінги з розвитку підприємницьких компетенцій;

менторську підтримку від підприємців і профільних експертів;

надихальні зустрічі та мотиваційні сесії;

доступ до онлайн-академії з сучасними навчальними матеріалами;

можливості для нетворкінгу — нові контакти, партнерства та співпраця;

грант у розмірі 7 000 євро для запуску або розвитку власного бізнесу.

Кінцевий термін подання заявок – 18 грудня 2025 року.

Допомога для українів у грудні від Карітас Україна

МРСА (Multi-purpose cash assistance) – це програма, що передбачає надання грошових грантів людям, які постраждали від війни та належать до вразливих або малозабезпечених груп. Її мета – швидко, прозоро й гнучко реагувати на гуманітарні виклики та допомогти людям закрити їхні базові потреби.

Такий формат підтримки дає отримувачам свободу вибору, підсилює місцеві економіки й сприяє відновленню ринкової інфраструктури.

Гранти у межах МРСА не мають цільових обмежень і не потребують звітування. Головна вимога – наявність працюючих ринків, можливості отримати готівку або розрахуватися карткою.

Основні параметри МРСА:

розмір виплати – 3 600 грн на людину за місяць;

тривалість підтримки – 3 місяці, загалом 10 800 грн на особу;

максимум для однієї родини – 4 гранти, тобто 43 200 грн;

спосіб виплат – банківський IBAN або отримання у відділенні Укрпошти;

реєстрація – дистанційна, що дозволяє охопити найвразливіші домогосподарства навіть у віддалених чи небезпечних районах;

терміни нарахування – до 2 днів у випадках надзвичайних ситуацій, або 1-2 тижні у стандартних умовах.

Окремим видом багатоцільової підтримки є SMPCA – програма довшої допомоги, спрямована на відновлення стійкості людей, які постраждали, з особливим акцентом на найбільш незахищені й малозабезпечені домогосподарства.

Тривалість підтримки – 6 місяців.

Формат виплат – 3 600 грн щомісяця, або дві виплати по 10 800 грн протягом пів року.

Ці програми не діють одночасно в усіх регіонах і не працюють постійно. Наприклад, у 2024 році стабілізаційні виплати не надавалися.

У кожній області діє свій перелік проєктів та форматів підтримки.

Дізнатися, які варіанти доступні саме у вашому регіоні, можна:

у місцевих органах самоврядування;

у найближчому офісі Карітасу України;

за телефоном інформаційної лінії 0-800-336-734 (пн–пт, 09:30–16:00).

