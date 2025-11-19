У середу, 19 листопада, Кабінет міністрів призначив Артема Некрасова виконувачем обов’язків міністра енергетики України.

Про це йдеться у заяві Міністерства енергетики.

Артем Некрасов став в.о. міністра енергетики

У відомстві уточнили, що виконувати обов’язки міністра енергетики буде перший заступник міністра Артем Некрасов.

Відповідне урядове розпорядження було ухвалене 19 листопада.

– Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону, – сказав Некрасов.

За його словами, серед першочергових завдань – стабільне функціонування енергосистеми, забезпечення прозорості всіх процесів та відновлення довіри міжнародних партнерів.

Некрасов наголосив на важливості оперативного залучення ресурсів для ремонтних робіт і відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

– Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника міністерства, – наголосив Некрасов.

Що відомо про Артема Некрасова

Артем Некрасов має три вищі освіти, одна з яких – у сфері енергетики.

Він отримав рівень спеціаліста за спеціальністю Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2017 року Некрасов працював на керівних посадах в АК Харківобленерго, де був, зокрема, заступником директора з питань захисту активів та економічної безпеки.

Також він очолював Харківенергозбут і обіймав посаду комерційного директора АТ Харківобленерго.

Із 1 серпня 2025 року Некрасов займає посаду першого заступника міністра енергетики.

Звільнення Світлани Гринчук

Уранці 19 листопада у Верховній Раді зірвалося засідання, під час якого депутати мали розглянути відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук.

Частина народних депутатів заблокувала трибуну, вимагаючи ухвалити “реальні кадрові рішення”.

Пізніше Рада проголосувала за відставку Гринчук. Це рішення підтримали 315 депутатів.

14 листопада профільний комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП підтримав рішення про звільнення Гринчук з посади міністерки енергетики.

Днями Світлана Гринчук подала заяву про відставку.

Вона фігурує у розслідуванні НАБУ щодо ймовірних розкрадань у державному підприємстві Енергоатом.

Фото: Міненерго

